Profesionales sanitarios de distintos ámbitos se reúnen en Málaga para mejorar la vida de las personas con párkinson

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MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Párkinson de Málaga ha celebrado en este mes de junio el 'III Encuentro Malagueño de Profesionales y Pacientes de Párkinson', un proyecto que busca poner en contacto a los profesionales sanitarios de distintas áreas para, entre todos, tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

"Se trata del único proyecto en España que ha conseguido reunir en una misma mesa a neurólogos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y, este año, por primera vez, médicos de atención primaria", ha explicado el vicepresidente de la Asociación de Párkinson de Málaga, Juan Melgar a Europa Press.

El modelo de trabajo, impulsado desde la Asociación, pretende ofrecer una respuesta asistencial integral y coordinada entre todas las disciplinas implicadas en el tratamiento del párkinson.

"Como todos somos profesionales dedicados al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, cada uno expone las necesidades que hay en su campo y qué soluciones planteamos para mejorar el proceso", ha señalado Melgar.

Actualmente, según los datos de la asociación, en la provincia de Málaga hay 7.000 personas que padecen la enfermedad y el 20% rondan los 45 y los 65 años por lo que "es necesario que vivan lo mejor posible y eso se consigue con un diagnóstico precoz que retrase el avance del párkinson".

"Estamos hablando de personas en edad laboral, con familia, con hijos y un trabajo. Es muy importante que esa evolución sea tranquila, lenta y les deje vivir en paz", ha sentenciado el vicepresidente.

Además, ha apuntado que "siempre hay al menos un familiar directo muy implicado. Por lo tanto, estamos hablando de que la enfermedad afectaría a 14.000 personas y no de 7.000".

Otra de las reivindicaciones que hacen desde la asociación es el problema en las listas de espera. En este sentido, afirman que para conseguir cita con un neurólogo en Málaga "hay de media más de un año de retraso", si esto se consiguiera revertir, explican, "los médicos de familia dispondrían de más margen para iniciar el tratamiento ante una sospecha clínica clara de que la enfermedad está ya ahí".

"Es la pescadilla que se muerde la cola si tratamos y diagnosticamos precozmente desde el mismo inicio de la enfermedad todo el mundo está ganando. También la sanidad pública al evitar el colapso", ha incidido Melgar.

CUIDADO DEL PACIENTE Y DIAGNÓSTICO

Una de las conclusiones a las que se llegó en este tercer encuentro fue la necesidad de crear servicios de Neurología en los hospitales comarcales. "El problema es que en la provincia de Málaga solamente hay servicios de Neurología en dos hospitales públicos y ambos están en la capital".

Se trata del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y del Regional Universitario, cada uno se encarga, por tanto, de la mitad de los pacientes de la provincia. "Seguro que si llevamos a los neurólogos, a los hospitales comarcales, esa lista de espera de un año se reduce", ha explicado Melgar.

Otra medida que consideran necesaria es la creación de una guía clínica práctica, "muy concreta, muy transversal" que lleve a cabo todo el itinerario de una persona que sufra la enfermedad. Desde el propio diagnóstico hasta todos los tratamientos.

En el encuentro que ya están preparando de cara al año que viene, desde la asociación informan, que esperan poder integrar a profesionales farmacéuticos para que también aporten sus ideas y soluciones.

En la actualidad, la provincia de Málaga cuenta con seis asociaciones de pacientes: en la capital, en Estepona, en Alhaurín de la Torre, en Antequera, en la Axarquía y en Fuengirola-Mijas, todas ellas presentes en los encuentros con más de una veintena de profesionales expertos en cada uno de sus ámbitos.