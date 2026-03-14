El PSOE acusa al Ayuntamiento de Málaga de "despilfarrar" casi 600.000 euros con la Plaza de San Pedro Alcántara

Foto de archivo del grupo socialista en la plaza San Pedro Alcántara. - PSOE

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga exigirá explicaciones al equipo de gobierno del Partido Popular en la Comisión de Urbanismo del próximo lunes, tras conocerse que el Consistorio tendrá que remodelar su propia reforma ejecutada hace apenas dos años en la Plaza de San Pedro Alcántara.

"Este caso resume perfectamente lo que viene siendo la gestión del PP en Málaga: arrogancia, oscurantismo y despilfarro", ha criticado el concejal socialista Mariano Ruiz, además de señalar que las obras se licitaron inicialmente por cerca de 500.000 euros y que "sorprendentemente solo se presentó una empresa al proceso".

El desarrollo del proyecto, según Ruiz, ha sido "un rosario de acontecimientos cuanto menos particulares". "A partir de ahí se produjeron paralizaciones de las obras y modificados que incrementaron los costes hasta rozar los 600.000 euros. Y todo esto en contra del criterio de los vecinos, configurando la plaza prácticamente como un tablao flamenco a altas horas de la noche, con instrumentos musicales en una zona ya acústicamente saturada".

Ruiz ha recordado además que el grupo socialista ya venía alertando de problemas en este proyecto años atrás. "Solicitamos una vista de expediente, presentamos una moción y recientemente hemos vuelto a revisarlo porque estas obras nunca han pintado bien. Incluso advertimos de cuestiones relacionadas con los requisitos de la financiación europea que el equipo de gobierno decidió ignorar".

"Ahora, sorprendentemente, el Ayuntamiento se ve obligado a demoler esa actuación porque se ha degradado en tiempo récord. Este lunes pediremos respuestas al sinfín de cuestiones que se nos plantean y exigiremos responsabilidades por semejante fiasco", ha manifestado Mariano Ruiz.

Por su parte, la responsable del distrito Centro en el grupo socialista, Carmen Martín, ha criticado la falta de participación vecinal en un proyecto que ha supuesto "un gasto de más de medio millón de euros en un diseño que nunca contó con la opinión de quienes viven en la zona".

Según Martín, los vecinos ya advirtieron desde el principio de que el proyecto no era el más adecuado para ese espacio del centro histórico y el tiempo les ha dado la razón, ya que "ahora deben retirarlo por la mala situación en la que se encuentra, una situación de vandalismo y que da una imagen de degradación no solo a la plaza, sino a todo su entorno".

"Desde el grupo municipal socialista pedimos que el Ayuntamiento deje de tener miedo a la participación ciudadana y escuche a los vecinos antes de ejecutar proyectos urbanos. Solo así se podrán desarrollar actuaciones de calidad en nuestros barrios y evitar casos como este, donde medio millón de euros prácticamente se ha tirado a la basura", ha concluido.