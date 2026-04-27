El PSOE se compromete a construir un nuevo centro de salud en Campanillas

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar, en un reparto en Campanillas - PSOE

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar, se ha comprometido "a construir un nuevo centro de salud en Campanillas".

Así lo ha señalado en una visita al distrito, donde ha asegurado que "Juanma Moreno --presidente de la Junta-- ha engañado a Campanillas como a casi ningún barrio en Andalucía".

Aguilar ha defendido que Campanillas "necesita un nuevo centro de salud" ante "el crecimiento de la población del distrito y la saturación de las actuales instalaciones sanitarias". "Este barrio está creciendo, ya son más de 20.000 habitantes a los que presta servicio este centro de salud, que es claramente insuficiente. No solamente es necesario el servicio de urgencias, sino que es necesario un nuevo centro de salud aquí en Campanillas", ha afirmado.

Ha recordado que en el año 2018 Juanma Moreno "llevaba en su programa electoral la instalación de un servicio de urgencias en el centro de salud de Campanillas". "Ocho años después no se ha hecho absolutamente nada. No hay servicio de urgencias y la situación de la sanidad pública aquí en Campanillas está muchísimo peor que cuando Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta", ha criticado.

De igual modo, Aguilar ha señalado que "el incumplimiento en materia sanitaria no es el único engaño" del presidente de la Junta con Campanillas. En este sentido, ha recordado que "Moreno también prometió la prolongación del metro hasta el Parque Tecnológico de Andalucía y hasta Campanillas".

"Decía que era una obra fácil, barata y que estaría realizada en tres años. Ocho años después no solamente no hay nada, sino que la Junta de Andalucía ha renunciado a la prolongación del metro hasta Campanillas", ha criticado.

Al respecto, ha incidido en que "la situación de la movilidad en este barrio es alarmante. Las conexiones con Málaga se encuentran en una situación lamentable, por carreteras que además son competencia de la Junta de Andalucía, a la que corresponde el reasfaltado y que estas conexiones se encuentren en debida forma", ha explicado.

De igual modo, ha lamentado que "el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía estén unos a otros echándose la pelota sobre a quién corresponde mantener estas carreteras en condiciones". "Mientras tanto, quienes lo sufren día a día son los vecinos y vecinas de Campanillas", ha añadido.

Además, Aguilar se ha referido al encauzamiento del río Campanillas, "otra de las promesas incumplidas de Moreno Bonilla con el distrito" y ha recordado que en el año 2020 "se produjeron "gravísimas inundaciones" que afectaron a viviendas, dejaron inservibles comercios y dañaron numerosas calles del barrio". "Se prometió entonces que se iba a hacer el encauzamiento del río Campanillas. Seis años después seguimos sin que se haya realizado", ha apostillado.

"Los vecinos y vecinas de Campanillas, cada vez que ven el cielo nublado, sienten el temor de que puedan producirse de nuevo lluvias torrenciales e inundaciones como las que han quedado en la memoria de todo el barrio", ha advertido.

Por todo ello, Aguilar ha afirmado que "Moreno ha engañado a Campanillas como a casi ningún barrio en Andalucía". "Han sido gravísimas promesas incumplidas, pero esto puede cambiar el 17 de mayo. A partir del 17 de mayo, los socialistas tenemos el compromiso de que las promesas dejen de ser promesas incumplidas y pasen a ser hechos y realidades", ha señalado.

Así, el secretario general del PSOE de Málaga ha subrayado que "Campanillas no necesita más mentiras, necesita certezas y proyectos ejecutados". "Desde el Partido Socialista nos comprometemos a que, si el próximo 17 de mayo los vecinos y vecinas de Campanillas y la ciudadanía andaluza nos dan su confianza mayoritaria, construiremos un nuevo centro de salud en Campanillas", ha asegurado.

"Me comprometo personalmente, como secretario general del PSOE de Málaga, a que Campanillas contará con un nuevo centro de salud que garantice una sanidad pública en las debidas condiciones para todos sus vecinos y vecinas, y no en las condiciones en las que se está prestando hoy, desgraciadamente, en un centro que no reúne las condiciones mínimas indispensables para una población tan numerosa". "De la mano de María Jesús Montero, Campanillas podrá contar con el nuevo centro de salud que necesita y merece", ha concluido.

