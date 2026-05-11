El PSOE exige al Ayuntamiento "la construcción del prometido polideportivo público" en Churriana

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto al edil del PSOE Salvador Trujillo en Churriana - PSOE

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE ha criticado el "abandono" municipal del Ayuntamiento de Málaga a Churriana "porque, pese a décadas de promesas electorales de Francisco de la Torre --alcalde de Málaga-- es el único distrito que no tiene un polideportivo público cubierto".

Así lo ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto al edil del PSOE Salvador Trujillo, y un grupo de vecinos, al tiempo que ha recordado que "la creación de este recinto deportivo lleva comprometiéndose en los últimos programas electorales del PP para dar respuesta a la alta demanda de los niños y familias del distrito".

Sin embargo, ha alertado de que "la verdadera intención del Partido Popular ahora es privatizar también el deporte", ya que "se contempla la construcción de uno de esta naturaleza".

"Churriana merece que sus vecinos puedan hacer deporte en un pabellón público, como hacen por ejemplo los vecinos de Cártama, que tienen una de las mejores instalaciones deportivas", ha señalado en un comunicado el portavoz municipal del PSOE.

Para Pérez, "la raíz del problema es que De la Torre no cree ni defiende lo público, no está pensando en los vecinos y por eso se olvida y les miente cada campaña".

Frente a esta situación, ha reafirmado "el firme compromiso de los socialistas de seguir demandando y garantizando que exista un polideportivo de gestión pública en Churriana".

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo ha puesto sobre la mesa la cronología de este "incumplimiento histórico" y ha recordado que "hace cinco mandatos que se habla de polideportivo cubierto".

El edil ha detallado "la frustración" de los vecinos al recordar que "se hizo el proyecto hace cerca de 30 años, se licitó y a día de hoy no se ha puesto ni la primera piedra". Además, ha criticado que, "un año más, los presupuestos municipales no contemplan ninguna partida económica para acometer la obra".

El concejal ha lamentado que "Churriana, al ser un distrito a las afueras de Málaga, se siente olvidado por el equipo de gobierno" y ha exigido que "de una vez por todas se ejecute este proyecto para dar cabida a disciplinas deportivas con gran arraigo en la zona, como el baloncesto, el bádminton o el frontenis".

"Es fundamental para estos deportes minoritarios que haya un polideportivo cubierto, en el que las inclemencias del tiempo no sean un ápice para que los jóvenes y niños de Churriana dejen de jugar", ha defendido Trujillo, que se ha dirigido directamente al alcalde: "Queremos el polideportivo cubierto, tantas veces prometido y nunca acabado aquí en Churriana", ha concluido.