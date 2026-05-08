El PSOE exige a Ayuntamiento de Málagag y Junta "celeridad" en las obras del colector del Guadalhorce

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, y el concejal Salvador Trujillo en la zona de la desembocadura del Guadalhorce - PSOE

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido tanto al equipo de gobierno local como de la Junta de Andalucía "celeridad" para "atajar definitivamente los vertidos de aguas fecales que mantienen cerradas al baño las playas de Guadalmar y La Cizaña desde hace seis semanas".

Así lo ha pedido el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, y el concejal del PSOE Salvador Trujillo tras una visita al lugar para tomar contacto directo con empresarios de chiringuitos y vecinos afectados.

Ha recordado en un comunicado que "los vertidos, originados por la rotura de un gran colector tras las fuertes lluvias del pasado mes de diciembre, han provocado que estas playas permanezcan precintadas y con bandera roja", pese a que "la señalética que advierte sobre este cierre es pequeña y ha habido contados bañistas que se han saltado la prohibición".

Pérez ha criticado la "lentitud y la inacción" de las administraciones ante lo que considera "un grave problema de salud pública".

Asimismo, ha señalado que "no es razonable que se tenga que esperar un mes y medio después de la rotura en el colector de la desembocadura del Guadalhorce. El cierre de las playas, competencia municipal y de la Junta de Andalucía, conlleva que el agua no sea apta para el baño, y llevan todo este tiempo sin dar respuesta a esta necesidad".

A su juicio, "ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Málaga están acometiendo las obras de manera diligente", por lo que "ninguna de ambas administraciones demuestra sensibilidad hacia los vecinos de Guadalmar y de La Cizaña, pero tampoco hacia los extranjeros que nos visitan puesto que los carteles de advertencia sólo se encuentran en español" y ha alertado "sobre la barrera idiomática en una señalización que es crucial para la salud de las personas".

Para Trujillo, "tanto el Ayuntamiento como la Junta le han dado la espalda a los que trabajan aquí, en el sector de los chiringuitos", puesto que "las tareas de reparación del colector no se han acometido con celeridad".

Ha calificado de "increíble la gestión de la zona afectada". "Es increíble que después de un mes y medio lleve cerrada esta playa de Guadalmar y de La Cizaña y que solamente haya alguna cinta. Todo está abierto, lo que ocasiona unas dudas enormes y provoca que la gente se esté bañando", ha apostillado.

En este punto, ha incidido en "el foco en la desinformación que sufren quienes acuden a la costa". "Los vecinos y, sobre todo, muchos visitantes extranjeros se están confundiendo y se siguen bañando porque no hay ninguna indicación en otro idioma. Desde el grupo municipal socialista solicitamos urgentemente a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga que se arregle de una vez por todas el origen del problema, la causa de la aparición de la bacteria E. coli, para evitar posibles enfermedades a la hora de bañarse a los visitantes y vecinos de Guadalmar y La Cizaña", ha concluido.