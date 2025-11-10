El PSOE exige a Moreno que "baje del pedestal" y "escuche el clamor de Málaga en defensa de la sanidad pública"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en la manifestación en defensa de la sanidad pública - PSOE

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "baje del pedestal" y "escuche el clamor de Málaga en defensa de la sanidad pública".

"Málaga vivió ayer la mayor manifestación de toda Andalucía en defensa de la sanidad pública, con más de 20.000 personas en las calles", ha señalado.

Ha agregado que "Moreno tiene que bajar de ese pedestal en el que se ha instalado desde que es presidente de la Junta y escuchar el clamor de Málaga, de su provincia, reconocer el problema sanitario, el colapso sanitario que está viviendo Málaga y darle solución. Él también tiene que defender la sanidad pública", ha asegurado.

Asimismo, Aguilar ha criticado que el presidente de la Junta "haya nombrado como viceconsejero de Salud a un profesional de la sanidad privada".

"La verdad es que Moreno no se esconde. Ayer hubo en las calles de Andalucía un clamor en defensa de la sanidad pública y él lo que hace es nombrar como viceconsejero a un profesional de la sanidad privada. Él sabrá", ha concluido.