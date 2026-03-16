El PSOE de Málaga alerta del problema de la vivienda como causa de exclusión social - PSOE

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha alertado este lunes del problema de la vivienda como causa de exclusión social. Tras mantener una reunión con responsables en Málaga de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Aguilar ha asegurado que el Gobierno de España es la única administración que está desarrollando una política "seria" de vivienda.

Aguilar ha expuesto que, según el último informe de EAPN, la vivienda "se ha constituido en uno de los principales motivos de exclusión social hoy en día". "Nos comprometemos desde el PSOE a impulsar políticas que permitan el acceso a la vivienda, como ya está haciendo el Gobierno de España, la única administración que está realizando una apuesta seria con un parque de vivienda pública que permita alquileres asequibles", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que desde 2018 el Gobierno de España ha financiado e impulsado un total de 3.100 viviendas de protección oficial en la provincia de Málaga y que el nuevo plan de alquiler asequible contempla más de 4.300 viviendas protegidas en la provincia.

Asimismo, Aguilar ha señalado que el informe de EAPN refleja que "casi tres millones de personas en Andalucía se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, más del 35% de la población". "Esto demuestra la necesidad de que desde las administraciones públicas, especialmente desde la Junta de Andalucía, se dé apoyo a todas aquellas entidades que trabajan día a día en el territorio, en los barrios, en nuestras ciudades y pueblos, luchando contra la pobreza y la exclusión social", ha señalado.

En este sentido, ha agradecido el trabajo de las entidades sociales que desarrollan su labor en la provincia. "Queremos agradecer muy especialmente la tarea que realizan cada día en nuestros barrios y municipios para acompañar y ayudar a las personas más vulnerables", ha destacado.

Por su parte, el coordinador provincial de la EAPN en Málaga, Javier Poleo, ha explicado que el encuentro ha servido para trasladar al PSOE una serie de propuestas en materia de políticas sociales de cara a las próximas elecciones en Andalucía.

Según ha detallado, desde la red se están presentando distintas medidas a las formaciones políticas con el objetivo de mejorar la inversión en políticas sociales, dar a conocer la realidad de los barrios y de las personas que sufren pobreza y exclusión social, y mitigar los efectos que está provocando la inflación y la actual situación económica.

"Todas estas propuestas se enmarcan dentro del pacto andaluz contra la pobreza y la exclusión social que desde hace tiempo venimos impulsando. Lo que pretendemos es mejorar la realidad de la vivienda, de la educación, de la salud, de la igualdad y de las políticas sociales en general, con una visión transversal que permita mejorar la situación de las personas en los barrios y reducir los niveles de pobreza y exclusión social", ha concluido.