El PSOE de Málaga se compromente a "devolver la dignidad" de la universidad pública

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Josele Aguilar, durante la concentración en defensa de la universidad pública celebrada en Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Josele Aguilar, se ha comprometido este miércoles a "devolver la dignidad" a la universidad pública de Málaga. Aguilar ha realizado estas declaraciones durante la concentración en defensa de la universidad pública celebrada en Málaga, donde los socialistas han mostrado su apoyo a la comunidad universitaria.

"Hoy estamos aquí los socialistas apoyando esta concentración en defensa de la universidad pública, en defensa de la UMA", ha afirmado Aguilar, que ha recriminado que "desde que Juanma Morenollegó a la presidencia de la Junta ha puesto en marcha una estrategia de deterioro de la universidad pública para generar un espacio de negocio y permitir que proliferen iniciativas privadas también en la universidad", según ha indicado la formación en una nota.

En este sentido, ha señalado que esta estrategia "no solamente se está dando en la universidad, sino también en la sanidad y en otros servicios públicos". "Y ha sido una estrategia exitosa para los intereses privados. Hoy vemos cómo tenemos en Málaga una universidad pública asfixiada financieramente, al tiempo que ya hay hasta cuatro proyectos de universidad privada funcionando", ha criticado.

En este sentido, Aguilar ha advertido de que "no puede ser que el futuro de nuestra juventud y el acceso a los estudios universitarios dependan de la capacidad económica de sus padres". "Eso no puede ser y a eso tenemos que poner fin el próximo 17 de mayo", ha subrayado.

Por ello, el candidato socialista ha asegurado que, "a partir del 17 de mayo, los socialistas vamos a apostar por la universidad pública, vamos a defender una universidad pública fuerte, bien financiada, democrática, de calidad y accesible para todos".

Para ello, ha anunciado que el PSOE derogará la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), y pondrá en marcha "un nuevo modelo de universidad pública en el que esté blindada la independencia universitaria". Asimismo, ha apostado por "un nuevo sistema de financiación transparente y suficiente para el sistema universitario andaluz, que garantice una universidad de calidad".

"En definitiva, vamos a hacer que la universidad pública recupere la dignidad. A partir del 17 de mayo, de la mano de María Jesús Montero, la universidad pública en Andalucía va a recuperar la dignidad que siempre ha tenido", ha afirmado.

En suma, Aguilar ha concluido defendiendo que puedan existir proyectos de universidades privadas, "pero compitiendo con una universidad pública bien financiada, fuerte, independiente y democrática".