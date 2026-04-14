El PSOE de Málaga se compromete a construir "de inmediato" el colegio y el instituto de Benahavís

Patricia Alba, Ana Bermúdez y Diana Rubianes en Benahavís - PSOE-MÁLAGA

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, se ha comprometido este martes a "impulsar la construcción del colegio y el instituto de Benahavís (Málaga) que el PP no ha ejecutado durante los ocho años de gobierno de Juanma Moreno Bonilla", ha apuntado.

En una visita junto a las concejalas Ana Bermúdez y Diana Rubianes a la parcela donde la Junta de Andalucía anunció la construcción "inminente" de ambos centros hace ya tres años, Alba ha criticado "la dejadez y el maltrato de Moreno Bonilla a la educación pública andaluza".

Alba ha recordado que hace tres años la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, visitó estos terrenos "para prometer que la construcción del colegio y del instituto era inminente".

"Tres años después no hay nada: ni proyecto, ni obras, ni fechas. Y mientras tanto, los niños y las niñas siguen pagando las consecuencias de esta dejadez, sin calidad educativa y sin igualdad de oportunidades", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que los ocho años de gobierno de Moreno "solo han traído maltrato a la educación pública andaluza". "Desde el PSOE andaluz lo decimos alto y claro: hay que garantizar una educación pública de calidad para todo el alumnado. Por eso, cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía, se va a construir con carácter inmediato tanto el colegio como el instituto en este municipio", ha afirmado.

Por su parte, la concejala socialista Ana Bermúdez ha criticado que "el PP lleva años prometiendo a Benahavís un colegio y un instituto que nunca llegan. La Junta de Andalucía de Juanma Moreno y el alcalde del Partido Popular se hicieron la foto, pero no cumplieron. Durante años nos dijeron que no había suelo para un colegio público, pero el Ayuntamiento jamás puso a disposición de la Junta terrenos aptos para construirlo", ha explicado.

"Así entiende el Partido Popular la educación en Benahavís: para unos pocos, suelo y privilegios; para nuestras familias, abandono y excusas. Benahavís merece un colegio, un instituto y responsables políticos a la altura", ha añadido.

Por su parte, la concejala Diana Rubianes ha lamentado que la realidad actual del municipio sea "la de un colegio saturado, con niños y niñas en aulas prefabricadas y con familias cansadas de esperar una solución".

"Mientras las familias esperan, hemos visto cómo el Ayuntamiento sí ha recalificado terrenos para un colegio privado. Y ahora, para nuestros niños y niñas, la única parcela que ofrecen está junto a una subestación eléctrica", ha criticado.

En este punto, Rubianes también ha recordado que "la Fiscalía investiga al alcalde de Benahavís por presuntamente beneficiar a intereses privados con suelo público". "Mientras tanto, nuestros niños y niñas siguen en barracones. Desde el PSOE de Benahavís llevamos años denunciándolo y no vamos a callarnos", ha concluido.

