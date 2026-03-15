El PSOE de Málaga exige la anulación de la ampliación de horarios de terrazas en zonas saturadas por ruido

Imagen de archivo del PSOE con vecinos de Huelin (Málaga). - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, defenderá el próximo lunes en la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental "que no se tomen ninguna decisión sobre ampliación de horarios en terrazas" sin contar con la participación de los vecinos en las Mesas de Zonas Acústicamente Saturadas, "en cumplimiento de la normativa", tanto en el centro histórico, como en el entorno de Huelin, en el distrito de Carretera de Cádiz, y en las inmediaciones de Avenida de Plutarco del distrito de Teatinos.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la moción persigue "defender el derecho al descanso vecinal" frente a lo que considera Medina una "infracción del equipo de gobierno" al aprobar 20 días extra de incremento de horarios en terrazas "sin mediar con los vecinos", en zonas "muy damnificadas por el ruido".

Por su parte, Medina ha precisado que el descanso nocturno "es un pilar fundamental de la salud pública". Apoyándose en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la concejala socialista ha advertido que el ruido ambiental "es la segunda causa ambiental de problemas de salud" y que la privación continua del sueño dispara el riesgo de padecer hipertensión, alteraciones metabólicas y trastornos graves de salud mental.

"En Málaga, esta advertencia sanitaria internacional es una cruda realidad diaria para miles de vecinos", ha lamentado Medina, señalando que "muchas familias se ven obligadas a medicarse para poder dormir".

Según ha valorado la formación, el detonante más reciente de esta moción ha sido la decisión del equipo de gobierno, en Junta de Gobierno Local, de aprobar una ampliación extraordinaria de veinte días en los horarios de terrazas para el presente año 2026.

Medina ha sido tajante al respecto, puesto que "es una decisión adoptada por la puerta de atrás y sin pasar por los órganos de participación vecinal", aplicándose de manera indiscriminada en distritos como Centro, Teatinos y Carretera de Cádiz, "que son precisamente Zonas Acústicamente Saturadas".

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal socialista ha considerado "una negligencia" que la misma administración que reconoce la saturación acústica "decida inyectar más carga horaria de forma unilateral", ignorando a las Mesas ZAS. Por ello, el PSOE exige rectificar este acuerdo y dejarlo sin efecto. "El Ayuntamiento ha consolidado una forma de gobernar de espaldas a la ciudadanía, imponiendo las decisiones desde los despachos", ha recriminado.

Para la responsable socialista, "el problema no radica en la hostelería o el ocio nocturno", a los que reconoce como actividades legítimas "que generan empleo", sino en "la parálisis del Ayuntamiento de su deber de ordenar la ciudad, de gobernar para todos y para todas".

Esto ocurre porque la ampliación de horarios, para la que no se ha contado con la opinión de las comunidades de vecinos, es "un punto negro de la escasa participación que promueve este ayuntamiento". En el caso de Huelin, en el distrito de Carretera de Cádiz, los socialistas han afeado que la declaración ZAS en la calle Tomás Echevarría "se ha quedado en un cajón ante la falta de voluntad política para realizar inspecciones". En concreto, exigen que se evalúe "urgentemente" la inclusión de vías directamente afectadas, como la calle Río Rocío, dentro del perímetro oficial de protección acústica.

Además, ha señalado la socialista, "en el entorno de la Avenida Plutarco, tras ocho años desde la declaración ZAS, los niveles de ruido no han bajado significativamente", evidenciando el fracaso de las continuas prórrogas horarias y la falta de vigilancia policial.

En el caso del centro antiguo, Medina ha subrayado que "hay que aplicar el sentido común" ante las quejas vecinales por la existencia de discotecas operando en los bajos de edificios residenciales, recordando que "el PGOU de 1997 ya estableció que esta actividad es incompatible con el uso residencial".

Por eso, la moción, que se debatirá el próximo lunes, defiende exigir a la Gerencia Municipal de Urbanismo "que se redacte en menos de tres meses un Plan Estratégico de Reubicación del Ocio Nocturno para trasladar estos locales, ofreciendo incentivos fiscales y ayudas a los empresarios".

En el mismo orden de cosas, Medina ha pedido que se ponga en marcha "de manera inmediata" un plan de inspección estricto, junto a la Policía Local, para vigilar que los locales cierren puertas y cristaleras y no utilicen elementos emisores de ruido no autorizados, como altavoces o televisiones hacia la vía pública.

Además, se exige "convocar en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles" las Mesas de Participación ZAS de Huelin, Centro y Teatinos-Universidad para devolver la voz a los vecinos y evaluar los fallos en los controles actuales.

"No tiene que ser el vecino el que le ponga el collar al perro", ha concluido Medina, haciendo suyas las palabras de los colectivos vecinales, a la vez que ha exigido al equipo de gobierno local "que asuma de una vez su responsabilidad para devolver la habitabilidad a las viviendas de Málaga".