El PSOE de Málaga exige a Moreno que "deje de hacer trampas en periodo electoral"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, que "deje de hacer trampas en periodo electoral".

Así ha reaccionado tras la resolución de la Junta Electoral Provincial, "que da la razón al PSOE y considera ilegal la visita de los consejeros de la Junta de Andalucía Antonio Sanz y Carolina España al Hospital Pascual de Málaga".

En concreto, la Junta Electoral Provincial (JEP) ha instado a los consejeros andaluces de Salud, Antonio Sanz, y de Economía, Carolina España, "a abstenerse, en lo que resta período electoral, de actuaciones constitutivas de campaña de logros", al estimar una denuncia del PSOE de Málaga en relación con la visita de ambos el pasado 7 de abril a las obras del Hospital Pascual de la capital malagueña.

"Las supuestas visitas técnicas de los consejeros a actuaciones de la Junta son un engaño y una estafa. Y así lo ha considerado la Junta Electoral. Ya está bien de hacer trampas en periodo electoral. Después de ocho años en los que la Junta de Andalucía no ha hecho las obras que había prometido, ahora quieren convencer a la ciudadanía, en plena campaña, de lo contrario. Ya está bien de trampas", ha declarado.

Por último, ha incidido en que "los mismos que pidieron una campaña limpia se están saltando la ley con todo el descaro. Una vez más queda al descubierto el cinismo, la mentira y la doble moral de Juanma Moreno".

