El PSOE de Málaga exige al PP que deje de "maquillar cifras" y que garantice una "educación inclusiva real" en las aulas

El concejal socialista Rubén Viruel, junto a los ediles Mariano Ruiz, Rosa del Mar Rodríguez y Pablo Orellana. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acompañado este domingo a las familias malagueñas en la manifestación convocada por la Plataforma Neurodiverso en defensa de una educación inclusiva de calidad en las aulas andaluzas. "Lo que están haciendo Moreno y el Partido Popular con la educación pública y, en concreto, con la atención a niños con necesidades especiales es muy grave", ha manifestado el concejal socialista Rubén Viruel, junto a los ediles Mariano Ruiz, Rosa del Mar Rodríguez y Pablo Orellana.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Viruel ha exigido a la Junta que "deje de maquillar las cifras" y que "dote a las escuelas de personal y de los recursos necesarios para garantizar la inclusión real del alumnado".

Según las cifras difundidas por la Junta, hay una media de 12,7 alumnos por especialista, pero "cuando miramos los datos reales que aporta el Informe Anual de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, son más de 153.000 alumnos los que hay en nuestra comunidad autónoma frente a unos 7.300 especialistas".

Esto supone que "son aproximadamente 21 alumnos por cada profesional pero, además, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, un niño no necesita un solo especialista, sino que puede necesitar Personal Técnico de Integración Social (PTIS), Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)", ha explicado Viruel.

"En Málaga son cientos de niños los que se ven afectados por esta falta de apoyos, por eso Paco de la Torre no puede seguir poniéndose de perfil con este problema". En esta línea, el socialista ha recriminado el coste económico que está suponiendo esta "falta de personal" para las familias, que "se están viendo obligadas a pagar hasta mil euros al mes a asociaciones privadas para que sus hijos puedan disponer de un maestro sombra, además de otras terapias necesarias"

"La educación es un derecho y tener que pagar por un derecho es intolerable. Como dicen las familias, se trata de algo tan básico como respetar la Carta Internacional de los Derechos Humanos", ha concretado.

Asimismo, Viruel ha mostrado su "rechazo absoluto" a la eliminación de los ciclos formativos de grado básico dirigido a alumnos con necesidades educativas especiales que pretende llevar a cabo el Partido Popular tras las elecciones andaluzas. Se conoce que desaparecerán al menos 33 de los 61 que hay ahora mismo en Andalucía.

"Esta FP es la única salida hacia la inserción laboral para sus hijos, con ratios reducidas y apoyo de profesorado especializado. Su eliminación incrementará las tasas de abandono, con un alumnado más vulnerable en riesgo de exclusión social", ha detallado.

"Basta ya de mentiras y de desmantelar nuestros servicios públicos. La realidad es que cada vez hay más necesidad y menos recursos. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es aumentar y fortalecer la red de centros públicos para que se garantice la universalidad, la gratuidad y la calidad educativa", ha concretado, al tiempo que ha señalado que "eliminando los recursos específicos para el alumnado con necesidades especiales no se permite aprender, avanzar ni construir un proyecto de vida propio".