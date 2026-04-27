PSOE Málaga pregunta a Moreno si ayuntamientos gobernados por PP "van a seguir boicoteando el proceso de regularización"

Reunión en Antequera del PSOE sobre proceso de regularización. - PSOE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "si los ayuntamientos gobernados por el PP van a seguir boicoteando el proceso de regularización de personas migrantes".

Junto al secretario general del PSOE de Antequera (Málaga), José Luis Ruiz Espejo, Aguilar ha defendido este proceso, que los socialistas consideran "justo y necesario, antes de participar en la reunión de la Plataforma por la Mayoría Social de la Comarca de Antequera en la sede de CCOO.

Aguilar ha mostrado el apoyo del PSOE a este proceso. "No entendemos y rechazamos de plano el comportamiento que están teniendo instituciones gobernadas por el PP, intentando boicotear este derecho a la regularización de estas personas migrantes", ha afirmado.

"Son personas que conviven con nosotros, que ya están aquí, algunas incluso trabajando en economía sumergida. De lo que se trata es de aflorar todas esas situaciones, de acabar con la irregularidad que algunos quieren mantener y de permitir que estas personas puedan convivir con normalidad y con derechos", ha explicado.

El secretario general del PSOE de Málaga ha asegurado que los socialistas van a poner "todos los medios posibles para apoyar a las instituciones y entidades que están colaborando en este proceso". "También vamos a poner a disposición nuestras sedes, nuestras casas del pueblo, para informar a aquellas personas que, por vivir en municipios donde el PP está boicoteando este proceso, puedan tener toda la información e incluso aportar la documentación que sea necesaria", ha señalado.

Aguilar ha recordado que Moreno se encuentra este lunes en Antequera y le ha pedido que "se pronuncie con claridad". "Moreno Bonilla suele ponerse de perfil en estos temas. Cuando su partido a nivel nacional pacta medidas como la prioridad nacional en distintos territorios, él pretende hacer ver que eso no va con el Partido Popular en Andalucía", ha criticado.

"Lo que queremos saber es si los ayuntamientos gobernados por el PP en Andalucía van a seguir boicoteando este proceso o si, por el contrario, van a ayudar al cumplimiento de la legalidad para que estas personas migrantes que conviven con nosotros puedan ser regularizadas", ha concluido.

Por su parte, Ruiz Espejo ha agradecido a Comisiones Obreras la acogida de esta reunión de la Plataforma por la Mayoría Social de la Comarca de Antequera, integrada por instituciones, entidades y organizaciones sociales "con vocación de impulsar la defensa de los servicios públicos y de las cuestiones sociales en un ámbito tan importante para la provincia como es la comarca y el norte de Málaga".

Ruiz Espejo ha explicado que el objetivo de la reunión es informar sobre las condiciones, requisitos y puntos de atención disponibles para acceder al proceso de regularización migratoria puesto en marcha por el Gobierno de España. Según ha señalado, el plazo está abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio y se dirige a personas migrantes que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

"Con esto se desmonta el bulo del efecto llamada, porque hablamos de personas que ya están en nuestro país", ha subrayado, al tiempo que ha explicado que este proceso permite obtener una autorización de residencia y trabajo durante un año en España, "sin abrir las puertas a otros países de la Unión Europea, porque se trata de un permiso extraordinario para residir y trabajar en nuestro país".

El secretario general del PSOE de Antequera ha detallado que las solicitudes pueden presentarse de manera presencial en las oficinas habilitadas por el Gobierno de España, a través de la Seguridad Social, Correos o las oficinas de Extranjería, y también por vía telemática para quienes cuenten con certificado electrónico o con el apoyo de entidades colaboradoras.

En Antequera, ha señalado que son cuatro las entidades que están prestando información para facilitar el acceso a estas solicitudes: Cruz Roja, Casa de Asís, Prolibertas y Antequera Acoge, a través de Málaga Acoge. Además, ha recordado que otras organizaciones presentes en la comarca, como CCOO, también cuentan con puntos de información y pueden derivar a sus oficinas en otros puntos de la provincia.

Ruiz Espejo ha defendido la necesidad de trasladar toda la información a las personas que pueden tener derecho a acogerse a este proceso y de "desmentir los bulos que se están intentando difundir para deslegitimar una medida justa y necesaria".

"Es un proceso justo porque responde a una demanda real: por un lado, la necesidad de mano de obra en determinados sectores y, por otro, la situación de personas que ya viven en nuestro país y que deben poder hacerlo en condiciones de normalidad y legalidad", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que se trata de un proceso "necesario" porque hay sectores que demandan mano de obra que no se está pudiendo cubrir, también en la comarca de Antequera. "Y es, además, un proceso que normaliza, regula y ordena, que es precisamente lo que siempre se pide cuando hablamos de flujos migratorios", ha añadido.

Por último, Ruiz Espejo ha animado a las personas interesadas a informarse en los puntos habilitados en Antequera y ha agradecido la implicación de las entidades participantes. "Este foro sirve para coordinar, conocer las necesidades existentes y reclamar a las administraciones que pongan los recursos necesarios para informar, emitir los certificados de vulnerabilidad cuando sea preciso y contribuir a que este proceso se desarrolle con normalidad y cumpla los objetivos planteados", ha concluido.

