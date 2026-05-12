El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga la gratuidad del transporte urbano para la totalidad de jubilados y pensionistas

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, y ediles socialistas en una parada de autobús. - PSOE

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Jorge Quero ha informado de que el grupo municipal socialista presentará en la próxima comisión de Movilidad una enmienda a la propuesta del equipo de gobierno para modificar las tarifas del transporte urbano. La iniciativa pone el foco, en primer lugar, "en la ampliación de derechos para las personas mayores y colectivos vulnerables".

Al respecto, Quero ha defendido que la enmienda socialista plantea la gratuidad del transporte urbano para todas las personas jubiladas y pensionistas, sin establecer límites de renta.

"Queremos reconocer un derecho a quienes ya han contribuido suficientemente al estado de bienestar. No tiene sentido poner barreras económicas a un colectivo que ha sostenido durante décadas nuestro sistema y que ahora necesita apoyo para hacer frente al encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida en Málaga", ha explicado.

Ha incidido en que "las personas mayores merecen una compensación real, no restricciones. La gratuidad del transporte público no es un privilegio, es una medida de justicia social que además favorece su autonomía y mejora la calidad de vida".

Por otro lado, el edil socialista ha criticado la subida del billete sencillo hasta los 1,50 euros planteada por el equipo de gobierno, y ha defendido su congelación en 1,40 euros. "No entendemos cómo el Ayuntamiento pretende encarecer el transporte público en un momento en el que el coste de la vida no deja de subir. El autobús tiene que ser una herramienta de acceso universal, no un servicio que se encarece y expulsa a quienes más lo necesitan", ha afirmado.

También Quero ha señalado "la incoherencia del equipo de gobierno en materia fiscal y tarifaria". "Es contradictorio que el Ayuntamiento reclame bajadas de impuestos y tarifas al Gobierno central mientras aquí en Málaga pretende subir el precio del transporte público. No se puede pedir una cosa fuera y hacer la contraria dentro", ha criticado.

Así, desde el grupo municipal socialista insisten en que esta enmienda "responde a un modelo de ciudad más justo, accesible y sostenible". "Frente a la política de subir tarifas, proponemos ampliar derechos. Málaga no puede permitirse que el transporte público deje de ser una opción asequible para la mayoría social", ha concluido.