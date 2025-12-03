PSOE pide a Ayuntamiento de Málaga "que no abandone comercio local" y exige plan para "salvar mercadillos y tiendas"

El portavoz del PSOE municipal, Daniel Pérez, y los ediles socialistas Mari Carmen Sánchez, Salvador Trujillo y Jorge Quero, en el mercadillo de la Colonia Santa Inés. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido este miércoles al Gobierno local desde el mercadillo de la Colonia Santa Inés, en el distrito de Teatinos, "que no abandone al comercio local". Ha exigido un plan municipal urgente, dotado con presupuesto suficiente, "para modernizar y dignificar los mercadillos y negocios de proximidad de la ciudad, auténticas señas de identidad de Málaga que ya no pueden esperar más".

Lo ha afirmado así en rueda de prensa para presentar una moción, acompañado por la responsable del texto, la concejala Mari Carmen Sánchez, y los ediles socialistas Salvador Trujillo y Jorge Quero.

"Hoy venimos al mercadillo tradicional de la Colonia Santa Inés, un lugar que representa la esencia del comercio de barrio en Málaga. Y lo que reclamamos es muy claro. Que el comercio tradicional necesita una actuación urgente del Ayuntamiento. No hablamos solo de puestos, sino de la dignidad del trabajo y de la imagen de nuestra ciudad. Y para eso es necesario presupuesto municipal", ha expuesto el líder de los socialistas en el Consistorio.

Daniel Pérez ha lamentado que los mercadillos "siguen dependiendo de estructuras precarias y obsoletas" mientras el Ayuntamiento "mira hacia otro lado", y ha recordado que estas instalaciones no solo prestan servicio a sus barrios, sino que también forman parte de la experiencia de quienes visitan Málaga.

"Los puestos deben ser unificados, con identidad propia, con condiciones adecuadas, atractivos para vecinos y visitantes. Esto también es turismo, esto también es ciudad", ha resaltado el socialista, que ha señalado "la necesidad de que el comercio de proximidad tenga un papel protagonista en estas fechas navideñas, una época clave para la actividad económica".

Sin embargo, "el Ayuntamiento no ha puesto en marcha ninguna campaña para fomentar las compras en los barrios. Mejorar los mercadillos es mejorar Málaga. Es impulsar la economía, las ventas, el empleo y, sobre todo, respetar la identidad de nuestros barrios. Lo que es nuestro debe protegerse, y protegerse con hechos, no con discursos vacíos", ha defendido la responsable de comercio en el grupo municipal socialista, Mari Carmen Sánchez, que defenderá la moción en la próxima comisión de Economía y Hacienda.

Por ello, ha exigido que en el presupuesto municipal de 2026 se incluya una partida específica destinada a "modernizar, unificar, adecentar y revitalizar los mercadillos de la ciudad, así como a promover campañas de apoyo al comercio de cercanía". Sánchez ha lamentado la ausencia de políticas municipales de apoyo en los momentos de mayor consumo del año. "Estamos en Navidad y el Ayuntamiento no ha preparado ni una sola campaña de promoción del comercio local. Ni una. Esta dejadez es injustificable".

La edil socialista ha defendido además la necesidad de impulsar estrategias municipales que incluyan campañas de sensibilización, ferias y eventos de promoción, digitalización de pequeños negocios, un directorio municipal de comercios locales y acciones de divulgación en redes sociales, según reza en el texto de la moción.

También ha reclamado que el comercio local se integre de manera estable en la oferta turística de la ciudad. "Sin presupuesto no hay política real. Si el PP quiere presumir de Málaga, que empiece por cuidar a quienes levantan cada día la persiana", ha concluido la concejala socialista.