Puente afea a PP exigir ya AVE directo Málaga-Madrid: "No podemos meter más máquinas, trabajadores ni horas"

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio afectado por el temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga. A fecha de 19 de marzo de 2026. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que se están empleando "todos los medios posibles" en las obras para recuperar la conexión directa por alta velocidad de Málaga con el resto de España, tras colapsar un muro en la localidad de Álora; y ha criticado la actitud "infantil" y la "pataleta" del PP ante esta situación. "No podemos meter más máquinas en ese talud ni podemos meter más trabajadores, ni podemos trabajar más horas", ha dicho.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, consultado por Europa Press, Puente ha asegurado que en las actuaciones sobre el muro y el talud afectados hay "75 personas trabajando allí y tenemos 23 máquinas, lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana".

"No podemos meter más máquinas en ese talud ni podemos meter más trabajadores, ni podemos trabajar más horas. Por tanto, tardaremos lo que humanamente se pueda tardar para poner la vía en servicio con la máxima garantía de seguridad", ha señalado el ministro, quien ha recordado que la incidencia fue provocada por las "lluvias tremendas que se llevaron por delante algunas infraestructuras de esa comunidad autónoma" en febrero.

Ha indicado que cuando comenzaron los trabajos para reponer la infraestructura se vio que "el alcance de los daños era muy grave y que no bastaba con quitar parte de la tierra y tratar de reponer el muro porque lo que quedaba no iba a aguantar" y ha apuntado que la situación "era muy compleja porque además del muro que hay junto a las vías, hay otro en la parte superior del talud enorme, que sostiene una línea de electricidad que obviamente tiene que pervivir y tiene que durar".

"De manera que nos hemos visto obligados a desmontar completamente ese talud, completamente; sacar toda la tierra que tiene y desmontar también el muro para darle una solución definitiva y segura a la línea Sevilla-Málaga", ha explicado Puente en el vídeo, quien ha estimado que "a mediados, finales de abril habremos terminado con este trabajo".

"PATALETA"

Puente ha dicho que cuando era niño y los dibujos animados en la televisión se acaban "le montaba una tremenda rabieta a mi madre, le pedía que pusiera más dibujos, entre llanto, pataleta..., era una actitud infantil, pero yo tenía cinco años". "Esta es la actitud del PP de Andalucía en relación con el corte de la línea de alta velocidad Sevilla-Málaga", ha apostillado.

Al respecto, ha dicho que "la derecha andaluza y sus plataformas mediáticas cuando ponen el grito en el cielo, nos amenazan con los juzgados y hacen incluso algunos cálculos sobre las pérdidas que puede tener Málaga en la Semana Santa como consecuencia del corte de la línea, lo primero que demuestran es una profunda desmemoria".

Así, ha recordado que la Junta de Andalucía "ha tardado siete meses en rehabilitar una carretera en Málaga, en Ronda concretamente, como consecuencia del deslizamiento de un talud". "No recuerdo, por cierto, que esas terminales mediáticas que hacen cálculos estrambóticos sobre las pérdidas de Málaga, hicieran absolutamente ninguna crítica", ha apuntado.

Pero el ministro también ha asegurado que con esa actitud demuestran "un grado de manipulación que es preocupante porque decir que en Málaga van a perder 1.300 millones de euros porque no haya tren de alta velocidad en Semana Santa es un absoluto disparate".

En este sentido, ha indicado que el número de personas que puede viajar en Semana Santa en alta velocidad a Málaga, "si tenemos en cuenta las cifras del año pasado, no llega a las 70.000". En este punto, fuentes del ministerio han precisado que del 13 al 20 de abril de 2025 fueron en concreto 66.656 viajeros, con 11.094 pasajeros el día de mayor volumen, el 20, y 6.388 personas el día 19.

Puente ha recordado que actualmente, con el servicio de tren que se mantiene y con el transbordo de autobús entre Antequera y la capital, "hay 3.000 personas que diariamente llegan a Málaga con este servicio". "Por tanto, estaríamos hablando como mucho de 50.000 personas. Supongamos que ninguna de ellas fuese a Málaga esta Semana Santa de no poder ir en tren, tendrían que gastar en torno a 26.000 euros cada una en Málaga para justificar esas cifras", ha calculado.

Para el ministro, "este es uno de los síntomas de la intoxicación y la manipulación de algunos medios de la derecha de este país, que se prestan a una estrategia política clara, no pretenden informar al ciudadano sino que lo que pretenden simple y llanamente es hacer de correa de transmisión de la estrategia enloquecida e irresponsable del PP".

"Yo sé que al PP y a estos medios les gustaría que pasara lo que lo que yo pretendía cuando era un niño de cinco años. Yo quería que los dibujos no se terminaran nunca y ellos quieren que la línea de alta velocidad no se pueda cortar ni se corte nunca. Pero la realidad es que las posibilidades en este momento son las que son, están limitadas por la física", ha dicho, apuntando: "Las personas adultas lo que hacen ante estas cosas es comportarse como personas adultas y no como niños pequeños".