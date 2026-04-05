El Puerto Deportivo de Marbella (Málaga) alcanza una actividad media anual del 90%

Imagen del Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella ha cerrado el ejercicio 2025 con una ocupación media del 90 por ciento a lo largo del mismo, según los datos del balance anual de la instalación náutica.

El Consistorio ha informado en una nota que el recinto ha alcanzado además niveles máximos en los momentos de mayor demanda, como el periodo estival o fechas señaladas como la Semana Santa, reflejando "una actividad continua y una alta capacidad de atracción durante todo el año".

Para el director del recinto portuario, Carlos Romero, estos datos reflejan "el funcionamiento habitual de la instalación desde enero a diciembre, con una demanda estable y picos en periodos concretos, lo que responde a la propia dinámica de este tipo de infraestructuras, especialmente en días destacados".

Así, ha recordado que, además de contar con más de medio centenar de locales de ocio, como reclamo para visita de usuarios y turistas, el recinto dispone de un total de 375 amarres "que están perfectamente configurados para dar servicio a embarcaciones de distintas características, desde seis metros de eslora hasta 20, adaptándonos así a las necesidades de los usuarios, dentro de la capacidad disponible del puerto".

Romero ha apuntado también que la configuración de los amarres facilita una gestión equilibrada del espacio portuario, "permitiendo atender diferentes perfiles de usuarios", al tiempo que ha indicado que la tipología de embarcaciones que utilizan el puerto es variada, "lo que contribuye a una actividad continua durante todo el año".