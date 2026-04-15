Los Puntos Endesa en Málaga se convierten en aulas de eficiencia energética para los niños

Taller de Endesa con los niños - ENDESA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa Educa, el proyecto educativo de Fundación Endesa que tiene como objetivo formar y concienciar a niños en edad escolar en el uso responsable y eficiente de la energía, llega a los Puntos Endesa de Málaga en una iniciativa exclusiva para sus clientes de la capital.

Así, con el objetivo de fomentar una cultura energética que "contribuya a una mejor calidad de vida" a través de actividades prácticas y participativas, la llegada de estos talleres a espacios comerciales de Endesa "supone un nuevo paso para acercar la educación energética a entornos cotidianos y accesibles para las familias, reforzando el papel de estos espacios como puntos de divulgación y concienciación", han explicado en un comunicado.

Los talleres que se celebrarán en Málaga se desarrollan bajo la dinámica 'Equipemos nuestro hogar: ¿cómo hacer una vivienda de manera eficiente?', una actividad diseñada para niñas y niños de entre nueve y 14 años, con grupos reducidos de 15 a 20 participantes por sesión.

Durante 90 minutos, los sábados 18 y 25 de abril por la mañana, los hijos menores de los clientes de Endesa podrán participar en distintos retos relacionados con la energía eléctrica, la eficiencia y el consumo responsable.

La participación en los talleres es gratuita y requiere inscripción previa a través de los canales habilitados por Fundación Endesa. Además, los niños y niñas participantes podrán recibir material divulgativo relacionado con la actividad.

El sábado 18 de abril tendrán lugar dos talleres en el Punto Endesa de la calle Cuárteles, 49 y el sábado 25 de abril en el Punto Endesa de la calle Alonso Carrillo de Albornoz, 12.

Esta iniciativa "refuerza" la apuesta de Endesa por ofrecer una "experiencia diferencial" a sus clientes de Málaga, ampliando los servicios en tienda con actividades educativas gratuitas para toda la familia.

"Los talleres convierten los espacios comerciales en lugares de aprendizaje y cercanía, generando valor añadido y fortaleciendo la relación con los clientes a través de experiencias útiles, prácticas y alineadas con el ahorro energético", han valorado.