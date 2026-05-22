Quirónsalud Málaga organiza una acción divulgativa sobre alergia en la Fan Zone del próximo partido del Unicaja

Archivo - Málaga.- Quirónsalud Málaga ayuda a los pacientes oncológicos alérgicos a la quimioterapia con una unidad especializada - QUIRÓNSALUD MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga participará el sábado 23 de mayo desde las 16,00 horas, en la Fan Zone del partido del Unicaja Baloncesto frente al Río Breogán con la acción divulgativa 'Juega sin Alergia', una iniciativa dirigida a acercar información especializada sobre alergia primaveral a toda la familia, de forma amena y participativa.

La acción se desarrolla en un contexto especialmente relevante, ya que los expertos prevén una de las primaveras con mayor intensidad polínica de los últimos años, con altos niveles de gramíneas y olivo favorecidos por las intensas lluvias registradas durante el invierno.

La actividad contará con la participación de las doctoras Leticia Herrero y Anabel Peláez, alergólogas de Hospital Quirónsalud Málaga, quienes dinamizarán este espacio educativo orientado especialmente a niños y padres. Uno de los principales atractivos en la Fan Zone será la presentación de un "kit de supervivencia para la primavera", en el que se muestran los diferentes tratamientos y dispositivos empleados habitualmente por pacientes alérgicos.

"A través de este recurso práctico y visual, las familias podrán conocer cuándo y cómo deben utilizarse antihistamínicos, sprays nasales, colirios, inhaladores, mascarillas o dispositivos de adrenalina autoinyectables, especialmente en pacientes con alergias graves o asma", ha explicado la doctora Leticia Herrero, jefa del Servicio de Alergología de Quirónsalud Málaga.

Durante la actividad, las especialistas insistirán también en la importancia de evitar errores frecuentes relacionados con la medicación, como "el abuso de sprays descongestionantes nasales o la confusión entre inhaladores de rescate y tratamientos de mantenimiento para el asma".

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL POLEN

La actividad incluirá recomendaciones sencillas para minimizar el impacto de la alergia primaveral en el día a día. La doctora Herrero destaca que entre ellas está "evitar actividades al aire libre en las horas de máxima concentración de polen, mantener ventanas cerradas durante gran parte del día, utilizar filtros antipolen en el vehículo, ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa o utilizar gafas de sol y mascarilla los días de viento".

Los especialistas recordarán también la importancia de iniciar precozmente el tratamiento pautado por el alergólogo y acudir a valoración médica ante síntomas respiratorios persistentes o dificultad respiratoria.

La Fan Zone dispondrá también de una minicanasta de baloncesto, juegos educativos, dibujos para colorear, sopas de letras y dinámicas interactivas relacionadas con hábitos saludables y prevención de alergias, así como un photocall temático y pequeñas pruebas y adivinanzas educativas orientadas a reforzar el aprendizaje de forma divertida y participativa.

Con esta iniciativa, Quirónsalud Málaga refuerza su compromiso con la educación sanitaria y la prevención, acercando la salud al deporte y a los aficionados de Unicaja Baloncesto, equipo del que el Hospital es servicio médico oficial desde la temporada 2011-2012.

La acción pretende ayudar a niños y adultos a identificar precozmente síntomas alérgicos, convivir con la alergia primaveral y conocer medidas sencillas que permitan mejorar su calidad de vida durante una temporada especialmente intensa desde el punto de vista polínico.