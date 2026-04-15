Rafa Sánchez, exvocalista de 'La Unión', se incorpora al cartel de S!ngulares el 7 de octubre

Rafa López - MÁLAGA PRO CULTURA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rafa Sánchez se incorpora al cartel de S!ngulares 2026. El exvocalista de 'La Unión' trae a Málaga el próximo 7 de octubre 'Biografía', un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de su banda ilustradas por sus vivencias durante los treinta y seis años que estuvo en la carretera.

Rafa Sánchez tendrá el apoyo en las tablas del Teatro Cervantes de dos de sus músicos habituales, Fermín Villaescusa al piano, coros y dirección musical y Mario Cea en la guitarra y coros. Las entradas de su actuación salen a la venta este miércoles a las 18,00 horas con un precio que va de los 14 a los 42 euros.

El concierto de Rafa Sánchez se une así a un ciclo que ya ha anunciado y puesto a la venta las actuaciones de Ocean Colour Scene (29 de septiembre), José Mercé (3 de octubre) y OBK (10 de octubre). El resto de la programación de S!ngulares 2026 se anunciará próximamente.

El cantante madrileño desgrana en 'Biografía', a través de los temas referenciales de 'La Unión', la historia de un chico de barrio estudiante de arquitectura que de la noche a la mañana se transforma en un ídolo de adolescentes.

El Cervantes recibirá en octubre un espectáculo audiovisual que pretende "acercar la figura más humana, más entrañable e incluso anecdótica, con sus luces y sus sombras" de alguien que para una generación ha podido ser un referente y su música la banda sonora de su vida, han explicado desde la organización.

Rafa Sánchez, a quien ya se escuchó en las tablas del teatro municipal malagueño en 2021 en la gira de 'Lobo hombre en concierto', lleva más de cuatro décadas viviendo la música desde dentro.

Fue la voz de La Unión, una banda que marcó a varias generaciones y que convirtió canciones como 'Lobo hombre en París' --que se mantuvo 11 semanas en el número 1--, 'Vuelve el amor', 'Más y más' y 'Ella es un volcán' en parte de la memoria colectiva de España.

Su carrera ha sido "un viaje de búsqueda constante" del pop oscuro de los 80 a una madurez artística donde la emoción, la palabra y el directo ocupan el centro. Ha vivido "el éxito, la caída y el aprendizaje", y hoy sigue en los escenarios con la misma "necesidad de contar historias y conectar con quien escucha".

La Unión se disolvió en el año 2000 tras 36 años de trayectoria, un repertorio de más de 150 canciones y más de tres millones de copias vendidas de sus numerosos trabajos discográficos.