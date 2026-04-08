Reabren al tráfico la carretera A-357 en Pizarra (Málaga) tras el accidente entre una furgoneta y un camión

Accidente en la A-357 Pizarra (Málaga) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-357 a la altura de Pizarra (Málaga), que permanecía cerrada tras el accidente de este pasado martes entre una furgoneta y un camión, en el que falleció un hombre, ha quedado abierta a las 07,30 horas de este miércoles, según han informado fuentes de Tráfico a Europa Press.

Varios testigos alertaron al Teléfono de Emergencias 112 de un choque entre un camión y una furgoneta. El accidente se produjo a las 11,15 horas de este martes ocasionando que dos personas resultaran afectadas y provocando el corte total de la carretera.

Se avisó a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los servicios sanitarios del 061, a Bomberos y al servicio de conservación de carreteras. La vía quedó cortada a la altura del kilómetro 41, aunque se recomendaron rutas alternativas.

Fuentes de Bomberos confirmaron que los efectivos desplazados tuvieron que excarcelar a dos personas que quedaron atrapadas, resultando una de ellas fallecida. Los sanitarios asistieron al herido, un hombre de 48 años, que fue evacuado al hospital Clínico.