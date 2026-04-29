Renfe recupera los servicios AVE que unen Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Alta Velocidad AVE. - RENFE - Archivo

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe restablece la circulación de los trenes AVE directos que conectan Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona, una vez confirmada la reanudación de la circulación en la línea malagueña de alta velocidad, interrumpida por las incidencias ocasionadas por el temporal el pasado febrero. Los billetes ya están a la venta.

Así lo han informado desde Renfe en una nota, en la que han apuntado que con la reapertura de la línea, se reanuda este jueves, día 30, los dos servicios AVE directos y diarios, uno por sentido, que unen Granada con Aragón y Cataluña, sin hacer transbordo en Madrid.

Asimismo, han apuntado que el 4 de mayo será la fecha en la que volverá a circular también un AVE por sentido entre la capital malagueña, Zaragoza y Barcelona.

Por otro lado, han apuntado que a esta oferta se suman los AVE directos entre Sevilla, Zaragoza y Barcelona, sin escala en Madrid, que ya pudieron empezar a circular en marzo.

En este sentido, han recordado que a principios del mes pasado se puso en circulación un tren diario directo por sentido y han precisado que el 4 de mayo se pondrá en marcha una segunda frecuencia diaria por sentido Sevilla-Zaragoza-Barcelona.

Los billetes para estos AVE directos ya están a la venta y los servicios se reinician con algunas modificaciones horarias, han manifestado, añadiendo que todos los nuevos horarios ya pueden consultarse en www.renfe.com.

Los viajeros con billetes adquiridos antes de la interrupción del servicio están recibiendo mensajes con las nuevas condiciones de su viaje. En todo caso, quienes deseen cambiar o anular su billete porque estos cambios no les interesen pueden hacerlo sin coste alguno.