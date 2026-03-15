Representaciones teatrales y actuaciones musicales protagonizan esta semana la agenda cultural de Diputación de Málaga

Grupo de música 'Flor de lava'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado una variada agenda cultural para la próxima semana protagonizada por representaciones teatrales y actuaciones musicales en la capital y la provincia.

Según ha detallado este domingo la institución provincial en una nota, la primera actividad será el próximo martes, 17 de marzo, a las 18,00 horas en la Biblioteca Cánovas del Castillo, que acogerá una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para "incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual".

Según recuerdan desde la Diputación, durante todo el año 2026, salvo en los meses de junio, julio y agosto, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. La sesión del miércoles 18, a las 17,00 horas, será la última del mes de marzo.

Además, el jueves, 19 de marzo, a las 17,30 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, comenzará el Taller de viñetas 2026, impartido por Omar Janaan. En esta ocasión, la segunda sesión del homenaje a Francisco Ibáñez, el 'padre' de Mortadelo y Filemón y de "muchísimos personajes más que han salido de su imaginación durante décadas".

Para participar en las actividades anteriores de la biblioteca Cánovas del Castillo es necesario realizar una reserva previa a través de la dirección web 'https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/'.

CENTRO CULTURAL MVA

Por otro lado, el ciclo 'Con Sello Propio' trae al auditorio del MVA la música de las colombianas Flor de Lava el jueves 19 de marzo a las 20,30 horas. La banda formada por seis músicas se presenta como una propuesta "fresca, vital, vibrante y ecléctica", que fusiona el folk con el latino, el indie con la canción de autor, y "posiciona a la mujer en el centro de todo", según destacan desde la Diputación.

La compañía Histrión Teatro llega al MVA con la obra sobre la complejidad de la transexualidad 'Dysphoria'. Será el viernes 20 de marzo, a las 20,30 horas. Según la Diputación, se trata de un monólogo "arriesgado y lleno de teatralidad que pone el foco en la ley trans, en el fraude de género y en la lucha de la sociedad por la no vulneración ética de esta norma".

Dirigida a público adulto, esta función es accesible a personas con discapacidad auditiva, gracias a subtítulos adaptados, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

El ciclo 'EnTrance' lleva al escenario del MVA 'Eternas', un concierto didáctico por el Día Internacional de la Mujer. Será el sábado 21 de marzo, a las 12,00 horas.

Para asistir a los espectáculos del Centro Cultural del MVA es necesaria entrada con invitación. Estarán disponibles desde el 16 de marzo a las 10,00 horas en 'culturama.cliqueo.es'.

PROVINCIA

El 19 de marzo, a las 18,00 horas, la periodista, escritora y gestora cultural Beatriz Mori participará en el programa 'Ciclos de Autor' de Culturama. La cita, en Salón cultural Clara Campoamor de Árchez, forma parte de la iniciativa de la Diputación de Málaga creada para la revitalización del teatro malagueño.

Se trata de la quinta edición de este ciclo que se estructura en dos partes. Primeramente, una charla con la autora y el coordinador del ciclo y, posteriormente, es una lectura dramatizada de la obra elegida por el autor. En esta ocasión, el título es 'Las costuras de la memoria'. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tras su paso por otros municipios de la provincia, el próximo 20 de marzo, a las 20,00 horas, la plaza de Sonia Tena de Macharaviaya acogerá la representación de la obra 'Ellas son el 27'.

El domingo 22 será el turno de Mollina, en la Casa de la Juventud y Cultura de la Calle la paz, 9, a las 17,00 horas. Bajo la dirección de Lorena Roncero, se reivindica "el papel fundamental que desempeñaron las mujeres de la Generación del 27, muchas veces olvidadas por la historia oficial". 'Ellas son el 27' recupera esas voces femeninas a través del teatro, ofreciendo al público "una mirada necesaria y contemporánea sobre lo que también fue esa generación", según subrayan desde la Diputación. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tras su paso por Frigiliana y Cómpeta, el XII Festival de Música Sacra y Música Antigua 'La Liebre de Marzo' continuará el sábado 21 de marzo en la Parroquia de San Mateo Apóstol de Almáchar con el recital del Cuarteto Spinto. Será a las 12,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La cantaora Antonia Contreras actuará en la iglesia de San Juan Bautista de Coín el 21 de marzo, a las 20,00 horas, con su espectáculo 'Madera noble' que forma parte de la programación de Semana Santa del municipio 2026. La entrada es libre hasta completar aforo.

El domingo 22 de marzo, a las 19,00 horas, la cantaora Isabel Guerrero ofrecerá el recital flamenco 'Saeta' en la Casa Hermandad de la Veracruz --calle Oliva-- de Sierra Yeguas. La entrada también es libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

Por otro lado, la exposición 'Las ciudades de Machado y la generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo, se despide del Centro Cultural MVA el próximo 20 de marzo.

La muestra está compuesta por los originales de las 50 ilustraciones que el pintor Daniel Parra publicó en su día en el libro 'Las ciudades de Machado' en la editorial Tintablanca, junto al poeta y periodista Carlos Aganzo, y que recorren la vida del autor de 'Campos de Castilla' desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza (Jaén), Segovia, Rocafort y Barcelona. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas.

Otra de las exposiciones que acoge el MVA hasta el 3 de abril es 'Inside', de Daniela Miazzo, con piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas. Los festivos está cerrado.

Hasta el 17 de mayo, el MAD de Antequera --calle Diego Ponce, 12-- acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista, y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Entrada gratuita, y horario de visitas de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas, mientras que los domingos está cerrado.

Por su parte, el Ateneo de Málaga --calle Compañía, 2-- expone la muestra 'Cinco lobitos', del artista visual Lazarus, un proyecto expositivo que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga. Comisariada por Sergio Croma, podrá visitarse hasta el 17 de abril.

'Cinco lobitos' ofrece una exploración visual "única" de la Semana Santa de Málaga compuesta por 20 imágenes que han sido seleccionadas entre más de 200 fotografías tomadas de forma espontánea durante distintos momentos de la Semana Santa malagueña. El horario de visitas es de lunes a viernes de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas, y la entrada es gratuita.