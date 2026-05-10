Rescatan a un hombre caído por un mirador en Nerja (Málaga)

Mirador Bendito y Playa del Carabeo, en Nerja. - EMA 112

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este domingo a un hombre que se había precipitado accidentalmente por un mirador en Nerja (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Según han precisado en una nota, varios testigos han informado al 112, sobre las 17,15 horas, de un hombre que se había caído desde el Mirador Bendito a la playa del Carabeo. Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los sanitarios han solicitado la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial al encontrarse el herido en una zona de difícil acceso.

Los efectivos de Bomberos han procedido al rescate de la víctima, que había sufrido una caída de unos tres metros de altura, y lo han porteado hasta la ambulancia, en la que ha sido evacuado al hospital de la Axarquía. Hasta el momento, no han trascendido más datos sobre edad o estado del varón accidentado.