Rescatan en Málaga y devuelven a su nido dos polluelos de cárabo protegidos

Dos polluelos de cárabo rescatados - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) y del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han intervenido en el rescate de dos crías de cárabo encontradas por ciudadanos en la vía pública.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 16 de mayo. Sobre las 08,00 horas, la Sala 112 recibió un aviso sobre la localización de un polluelo en buen estado en el paseo de El Limonar.

Así, policías locales del Gruprona se desplazaron al lugar para hacerse cargo del ave y trasladarla al Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM) para su recuperación. Posteriormente, sobre las 10,50 horas, otro viandante llamó manifestando que había encontrado otra cría de cárabo. Los agentes advirtieron que era el mismo lugar en el que apareció la anterior.

En este caso, con la ayuda ciudadana, los policías locales localizaron el nido en el hueco de un árbol, observando cómo había una tercera cría asomada, así como la madre por las inmediaciones.

Ante tales circunstancias, la Policía Local solicitó el apoyo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Un camión escala se desplazó hasta el lugar para que los efectivos pudieran alcanzar el nido y reintroducir a los dos polluelos, tras traer de vuelta los agentes al primer ejemplar desde el Cepam.

El cárabo común (Strix aluco) o alucón es una rapaz nocturna de tamaño medio, muy presente en zonas arboladas y entornos naturales de la península. Cuenta con un régimen de protección especial, estando incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que su caza está prohibida y sus áreas de cría protegidas.

Destaca por su vuelo silencioso y su importante papel en el equilibrio del ecosistema, al controlar poblaciones de pequeños roedores e insectos. Durante la época de cría, es habitual que algunos pollos aparezcan fuera del nido mientras aprenden a desenvolverse, requiriendo en ocasiones, como en el caso que nos ocupa, la intervención de los servicios de rescate para garantizar su protección.

De hecho, consultadas las bases del datos del Gruprona, desde 2020 se han rescatado nueve ejemplares de esta especie en áreas urbanas del municipio, lo que denota la adaptación de estas aves a entornos urbanizados.

Por otro lado, desde la Policía Local de Málaga han valorado la colaboración ciudadana y han recordado que la presencia de polluelos de rapaz en el suelo es habitual durante la primavera debido a sus primeros intentos de vuelo.

En caso de encontrar un ejemplar, se recomienda no manipularlo directamente si no corre peligro inmediato y alertar a las autoridades a través del 092 o el 112. Esta ayuda, como ha ocurrido en este caso, resulta crucial para activar los protocolos de rescate de forma segura.