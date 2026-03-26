Revelan el potencial antitumoral de un compuesto natural frente al cáncer de mama triple negativo

Investigadora de la UMA Mª Carmen Baqueri - UMA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga (UMA) se ha centrado en el potencial biológico de la punicalina, un compuesto natural perteneciente a la familia de los polifenoles y presente en plantas como la granada, revelando su potencial antitumoral frente al cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos y complejos desde el punto de vista terapéutico.

El trabajo, publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences, explora cómo esta molécula puede afectar no solo a las células tumorales, sino también a otros tipos celulares que forman parte del entorno, conocido como microambiente tumoral, un factor clave en el desarrollo y diseminación del cáncer.

El trabajo, publicado recientemente en la revista International Journal of Molecular Sciences, explora cómo esta molécula puede afectar no solo a las células tumorales, sino también a otros tipos celulares que forman parte del entorno, conocido como microambiente tumoral, un factor clave en el desarrollo y diseminación del cáncer, ha indicado la UMA en un comunicado.

El cáncer de mama es el más diagnosticado en mujeres a nivel mundial, y supone uno de los principales problemas de salud pública. Como explican los científicos de la UMA María Carmen Banqueri Pegalajar, Miguel Ángel Medina Torres y Manuel Bernal Muñoz, autores del estudio --también pertenecientes a Ibima Plataforma Bionand--, dentro de sus diferentes subtipos, el cáncer de mama triple negativo se caracteriza por la ausencia de tres receptores que son habituales de tratamientos dirigidos: receptores de estrógenos, progesterona y HER2, lo que limita considerablemente las opciones terapéuticas disponibles.

Como consecuencia, las pacientes con este tipo de cáncer suelen depender principalmente de tratamientos como la quimioterapia. Por ello, se han focalizado en esta necesidad urgente de identificar nuevas estrategias terapéuticas y nuevos compuestos con potencial antitumoral.

MICROAMBIENTE TUMORAL

Asimismo, uno de los aspectos clave en la investigación actual del cáncer es el estudio del microambiente tumoral: como explica el estudio, los tumores no están únicamente formados por células cancerígenas, sino que interactúan constantemente con otros tipos celulares presentes en su entorno, de modo que estas interacciones influyen de forma decisiva en procesos como el crecimiento de un tumor, la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) y la capacidad del cáncer para diseminarse a otros órganos (metástasis).

La investigadora María del Carmen Banqueri Pegalajar ha incidido en que "por este motivo resulta fundamental analizar los posibles efectos de los compuestos antitumorales no solo sobre las células tumorales, sino también sobre otros tipos celulares que forman parte del microambiente tumoral, incluyendo células sanas".

EL INTERÉS POR LOS COMPUESTOS NATURALES

En los últimos años, los compuestos naturales han despertado un creciente interés en la investigación biomédica, ya que muchos de ellos poseen propiedades antioxidantes y la capacidad de modular diversos procesos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, incluido el cáncer.

Además, "representan una fuente importante de moléculas bioactivas que pueden servir como base para el desarrollo de nuevos fármacos", ha explicado Banqueri Pegalajar.

En este contexto, los investigadores evaluaron cómo la punicalina afecta a diferentes procesos celulares relacionados con la progresión tumoral y la angiogénesis, determinando si sus efectos varían entre distintos tipos celulares implicados en el microambiente tumoral.

LOS EFECTOS DE LA PUNICALINA

A través de distintos ensayos experimentales, analizaron el impacto del compuesto sobre varios procesos biológicos relevantes: evaluaron la viabilidad celular, con el objetivo de determinar si la punicalina presenta efectos citotóxicos sobre las células tumorales; estudiaron su influencia sobre el estrés oxidativo y la autofagia, dos procesos relacionados con la supervivencia y adaptación de las células cancerígenas; y realizaron ensayos para analizar la migración celular, un proceso clave en la invasión tumoral.

Los investigadores recalcan que los principales resultados obtenidos revelan que la punicalina ejerce efectos biológicos relevantes y diferentes dependiendo del tipo celular analizado, lo que pone de manifiesto la importancia de estudiar estos compuestos en el contexto del microambiente tumoral.

En las células de cáncer de mama triple negativo se observó una reducción significativa de la viabilidad celular y una sensibilidad notable de las células al tratamiento. Adicionalmente, el compuesto fue capaz de modular procesos celulares clave como el estrés oxidativo y la autofagia, mecanismos que desempeñan un papel importante en la adaptación y supervivencia de las células tumorales.

Por otro lado, Banqueri Pegalajar ha detallado también que observaron que "la punicalina reduce la capacidad migratoria de las células tumorales, lo que podría contribuir a limitar su potencial invasivo", además de mostrar efectos relevantes sobre las células implicadas en la angiogénesis. "En particular, se observó una disminución en la capacidad de formar estructuras vasculares, un proceso fundamental para el crecimiento tumoral", ha añadido.

EL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE LOS COMPUESTOS NATURALES

Estos hallazgos subrayan la relevancia de estudiar los posibles compuestos antitumorales desde una perspectiva más amplia donde se incluyan las interacciones celulares dentro del tumor.

El trabajo refuerza el interés científico en los compuestos naturales como fuente de nuevas moléculas bioactivas con potencial terapéutico. Además, la investigadora Banqueri Pegalajar enfatiza que, aunque son necesarios estudios adicionales en modelos más complejos para acercarse a la clínica, estos resultados "aportan nuevas evidencias sobre el potencial de este tipo de compuestos para modular procesos clave implicados en el desarrollo y progresión del cáncer".

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo se ha desarrollado en el grupo de I+D 'Bases Moleculares de los Sistemas Biológicos Complejos', adscrito a la UMA y al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga.

Este grupo centra su investigación en el estudio de los procesos biológicos complejos implicados en enfermedades humanas, con especial interés en el cáncer, la angiogénesis, las enfermedades raras y la identificación de nuevos compuestos bioactivos con potencial terapéutico.

La investigación ha sido realizada principalmente por María del Carmen Banqueri Pegalajar, bioquímica e investigadora predoctoral en la Universidad de Málaga, bajo la dirección de Miguel Ángel Medina Torres y Manuel Bernal Muñoz.

A lo largo de su trayectoria académica ha sido reconocida por Soroptimist con una beca por excelencia dirigida a mujeres en disciplinas STEM y ha sido seleccionada para participar en una academia internacional de liderazgo femenino.

Su tesis doctoral se centra en el estudio y caracterización de las bioactividades de compuestos naturales con potencial actividad antitumoral y antiangiogénica, analizando cómo estos compuestos pueden modular procesos clave implicados en la progresión del cáncer y en la vascularización de tumores.