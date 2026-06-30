Rincón de la Victoria (Málaga) presenta su Feria 2026 con Carmen Camacho como pregonera y una amplia programación

Presentación de la feria de Rincón de la Victoria 2026 - RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha presentado este martes la programación de la Feria de Rincón de la Victoria 2026, que se celebrará con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen del 15 al 19 de julio.

Durante la presentación, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por la concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Paz Couto, ediles del equipo de gobierno, y artistas, ha destacado el trabajo conjunto de todas las áreas municipales, asociaciones, peñas y colectivos que hacen posible la organización de uno de los acontecimientos más importantes del calendario festivo del municipio.

El regidor ha señalado que el objetivo es "ofrecer una feria para todos, donde cada persona, independientemente de su edad o sus gustos, encuentre un motivo para disfrutar y sentirse feliz durante estos días".

Asimismo, ha subrayado que la programación "combina nuestras tradiciones más arraigadas con propuestas culturales, musicales, deportivas, infantiles y juveniles de actualidad".

Entre las principales novedades de esta edición destaca la recuperación del pasacalle de Gigantes y Cabezudos, una actividad muy demandada por las familias que volverá a recorrer las calles coincidiendo con el día grande de la Feria, el 16 de julio.

Salado ha puesto también en valor el protagonismo del talento local dentro de la programación. "Nuestra feria vuelve a convertirse en un gran escaparate para nuestros artistas, escuelas, academias, grupos musicales y colectivos culturales. Apoyar a nuestros creadores es apostar por la cultura, por nuestra identidad y por el trabajo que realizan durante todo el año", ha afirmado.

El alcalde ha recordado además que la feria mantendrá citas ya consolidadas como la final del Concurso de Coplas 'In Memoriam Marifé' de Triana, organizada junto a la Peña 'El Piyayo', así como actuaciones de artistas locales y una amplia programación para mayores, jóvenes e infancia, con especial protagonismo del tardeo en la Plaza Al-Ándalus y la zona joven ubicada en El Tajo.

Asimismo, la concejala de Cultura, Ferias y Fiestas, Paz Couto, ha destacado "el carácter participativo y diverso de esta edición, así como la implicación de numerosos colectivos locales en los días centrales del programa, especialmente el 17 y 19 de julio".

Además, la edil ha indicado, que en breve se dará a conocer el nombramiento de Marengo de Honor 2026. La elección de la Reina y el Míster se llevará a cabo el 11 de julio a las 21,30 horas con la celebración de una gala y la III Pasarela Flamenca Bezmiliana en la Plaza Ál Ándalus. El día 15, tras el pregón oficial, actuarán Falete y Joana Jiménez en el Auditorio Municipal.

Las atracciones estarán ubicadas en el recinto ferial de Huerta Julián. El día del niño será el 14 de julio con precios reducidos. Como en años anteriores, se implantará la hora sin sonido, de 20,30 a 21,30 horas, en las atracciones.

El Día del Caballo llegará el domingo 19 de julio con un recorrido por las calles del centro de carruajes junto a los caballistas a partir de las 12,00 horas. En este día habrá un encuentro de coros rocieros, y tendrá lugar la entrega de premios del concurso de caballos. El cartel oficial de la Feria 2026 es del artista Javier Peláez.

Por último, el alcalde ha invitado tanto a vecinos como a visitantes a participar en la feria. "Queremos que sea un espacio de convivencia, alegría y encuentro, y que quienes nos visiten descubran también nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía, nuestras playas y el carácter acogedor de nuestra gente".

PREGÓN FERIA RINCÓN DE LA VICTORIA

El pregón inaugural que se celebrará el martes 15 de julio a las 22,00 horas en el Auditorio Municipal, correrá este año a cargo de la bailaora y docente Carmen Camacho, de quien el alcalde ha destacado su compromiso con el municipio.

"Aunque no nació en Rincón de la Victoria, es una rinconera de adopción. Ha elegido este pueblo para desarrollar su proyecto de vida y representa el talento, el emprendimiento, la capacidad de trabajo y el compromiso por hacer de Rincón de la Victoria una ciudad aún más grande desde el punto de vista cultural", ha señalado.

Por su parte, Couto ha dedicado unas palabras a la pregonera de esta edición. "Carmen es una de esas personas que llevan el nombre de Rincón de la Victoria por bandera allá donde van. Ha construido una brillante trayectoria artística basada en el talento, el esfuerzo y la dedicación constante al flamenco", ha destacado.

Couto ha recordado que Carmen Camacho se ha formado en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y ha desarrollado su carrera junto a importantes figuras y compañías del flamenco, además de dirigir desde hace años una escuela de danza en el municipio.

"Pero si algo nos hizo pensar en ella para este nombramiento fue su cercanía. Carmen es una persona bonita, comprometida con la cultura de nuestro municipio, que siembra afición entre las nuevas generaciones y proyecta el flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estamos convencidos de que será una magnífica pregonera", ha afirmado.

Por su parte, la artista emocionada, ha agradecido la confianza depositada por el Ayuntamiento y ha reconocido la ilusión con la que afronta esta responsabilidad.

"Para mí es un verdadero honor dar el pistoletazo de salida a la feria de este año. No he nacido aquí, pero me siento rinconera como la que más porque llevo toda la vida vinculada a este municipio y lo he elegido como mi casa", ha manifestado.

La pregonera ha explicado que afronta este reto "con muchos nervios, mucha responsabilidad, pero sobre todo con muchísima ilusión", y ha agradecido al alcalde, a la concejala y a todo el Ayuntamiento la confianza depositada en su persona.

"Espero que me acompañéis ese día y que disfrutéis conmigo tanto como lo haré yo", ha concluido. La programación completa de la Feria de Rincón de la Victoria 2026 estará disponible en la página web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento, donde podrán consultarse todos los horarios y actividades previstas.

NOCHES DE VERANO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Paralelamente, el Auditorio Municipal continúa acogiendo la programación de las Noches de Verano 2026, con un total de 17 espectáculos.

Durante los días de feria, el 16 de julio será el turno de Las Rodes, mientras que María Peláe actuará el 17 de julio. Chambao tomará el relevo el 18 de julio, y el 19 de julio con el concierto de Siempre Así.

Noches de Verano se prolongará hasta el próximo 11 de septiembre con conciertos de música, teatro, comedia, entre otros. Las entradas están disponibles en las plataformas digitales malagaentradas.com y El Corte Inglés, y presencialmente en el Área de Cultura del Ayuntamiento, sita en la Avenida del Mediterráneo 140.