Rosa Montero, Enrique Vila-Matas y Pedro Piqueras entre los protagonistas del Festival Literario de Estepona (Málaga)

Presentación del cartel del III Festival Literario de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha presentado este lunes la programación de la tercera edición del Festival Literario de Estepona (FLEST), que se desarrollará del 26 al 28 de junio, en el Centro Cultural Mirador del Carmen, y que contará con destacados nombres de las artes y las letras, como Rosa Montero, Enrique Vila- Matas Pedro Piqueras, Belén Cuesta o Estrella Morente, convirtiéndose en "uno de los más relevantes de Andalucía".

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado que esta tercera edición supone "otro paso adelante en la decidida apuesta por la cultura que viene haciendo el Ayuntamiento".

"Desde hace años venimos apostando por la cultura, las artes y el pensamiento, y ello ha tenido su reflejo no sólo en eventos de primer nivel como este festival, sino en nuevos equipamientos que pueden acogerlos", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado la importancia del Centro Cultural Mirador del Carmen, y de su Biblioteca de Culturas Contemporáneas, como "faro de la cultura en la provincia de Málaga". "Ha supuesto un enorme salto de calidad en la oferta artística, con actividades de primer nivel durante todo el año, lo que ha posicionado a Estepona como un referente en el ámbito cultural", ha dicho.

Por su parte, Alejandro Simón Partal, responsable del Festival, ha destacado "la calidad de su programación", que está pensada para potenciar el tejido cultural de la ciudad a través de actividades diversas, acercando a grandes nombres de las artes y las letras al gran público.

Igualmente, ha señalado que esta tercera edición "incide en su transversalidad cultural y en la celebración de la palabra, con una nómina de invitados que aborda el cine, la literatura, la música, la pintura y la investigación".

Conciertos, conferencias, diálogos y talleres compondrán esta tercera edición, que arrancará el viernes 26 de junio, a las 20,00 horas, con la inauguración en la calle Terraza de la exposición 'El camino: de lo invisible a lo visible', de la artista Brinda Fitz James Stuart, que estará acompañada en este acto por Topacio Fresh y Mario Vaquerizo.

Una hora más tarde, a las 21,00 horas, en el Mirador del Carmen, tendrá lugar el encuentro con la escritora Rosa Montero. A las 22,00 horas, dentro de la sección Poetas en el faro, la protagonista será la autora Marta Jiménez Serrano.

Como cierre de la jornada, a las 23,00 horas, se desarrollará la charla titulada 'Cultura pop, todas las fiestas del mañana', de la mano de Mario Vaquerizo y Topacio Fresh.

LITERATURA JUVENIL Y POESÍA

La literatura juvenil estará representada por la autora Myriam M. Lejardi, que abrirá la jornada del sábado 27 de junio a las 12,00 horas. Tras ese acto, los pensadores Marta Peirano y Santiago Alba Rico dialogarán sobre futuro e inteligencia artificial con la charla titulada 'IA y Eternidad: ¿quién quiere vivir para siempre?'.

También en esta jornada habrá un taller infantil --que se repetirá el domingo-- titulado 'La casa por la ventana', destinado a niños y niñas con edades comprendidas entre seis y doce años. Será a partir de las 11,00 horas.

La tarde del sábado arrancará a las 20,00 horas con la actriz malagueña Belén Cuesta, que hablará sobre series y literatura, y continuará, a las 21,00 horas, con la participación del escritor Enrique Vila-Matas, uno de los más destacados autores europeos del momento, con su obra traducida a 32 idiomas.

El poeta y filólogo, Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía 2015 y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2025, participará a partir de las 22,00 horas en la sección 'Poetas en el faro'.

La cantante Estrella Morente cerrará esta segunda jornada del FLEST, a las 23,00 horas, con un concierto/recital que ofrecerá en el exterior del Centro Cultural. Un recital de la poeta y escritora Sara Torres a las 12,00 horas, y la conferencia 'Franco: historia y memoria', impartida por el historiador Julián Casanova a las 13,00 horas, abrirán la mañana del domingo 28 de junio.

Ya por la tarde, a partir de las 20,00 horas, la escritora Paloma Sánchez-Garnica, Premio Fernando Lara de Novela (2016) y Premio Planeta (2024), continuará con la programación del festival con la conferencia 'Lo íntimo y lo publicado'.

El periodista y escritor Pedro Piqueras será el encargado de poner el broche al festival con un diálogo que conducirá el escritor y productor Jacobo Bergareche.

El III Festival Literario de Estepona volverá a contar con un espacio librero, donde los autores invitados firmarán ejemplares de sus obras tras sus intervenciones y el público podrá adquirir estos y otros títulos.