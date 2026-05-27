Sabor a Málaga participa en la elección de las cinco mejores ensaladillas rusas de Málaga 2026 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga, la marca de impulso al sector agroalimentario la Diputación de Málaga, ha participado este lunes en la gran final del VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa 2026 celebrado en La Sala de Galera y creado y organizado por Media&Chef.

Un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas gastronómicas de la provincia y que cada año congrega a los restaurantes de mayor prestigio de la provincia en torno a un plato que forma parte de la memoria culinaria colectiva de varias generaciones.

El jurado, compuesto por profesionales del sector gastronómico, periodistas especializados en gastronomía, grandes cocineros, académicos y representantes institucionales, como Leonor García-Agua, directora de la marca Sabor a Málaga, evaluó las elaboraciones presentadas mediante una rigurosa cata ciega.

Los premiados Juanjo Fernández del restaurante La Minilla en los Montes de Málaga se ha proclamado vencedor de la octava edición de este campeonato, imponiéndose en una final de altísimo nivel, donde un jurado compuesto por profesionales del sector gastronómico, periodistas especializados en gastronomía, grandes cocineros, académicos y representantes institucionales de la marca Sabor a Málaga han evaluado las elaboraciones presentadas mediante una rigurosa cata a ciegas.

La medalla de plata fue para Javier Ruiz de La Recaleta mientras que el bronce recayó en Frutos Arratibel de Marina Playa de Benagalbón --Campeón de España de Gazpachuelos Gourmets 2026--, completando un podio que refleja el extraordinario momento que vive la gastronomía malagueña y la permanente evolución de uno de los platos más emblemáticos y populares de la cocina española.

Además de los premios principales, el jurado concedió el galardón a la Ensaladilla Rusa con Más Sabor a Málaga, que distingue la utilización y puesta en valor de productos agroalimentarios malagueños, a Álvaro Ávila de El Nacional.

Por su parte, el premio al Mejor Maridaje de Ensaladilla Rusa con Cruzcampo 1904 fue para Fran Rascado de Alaparte , reconociendo la armonía alcanzada entre la elaboración gastronómica y la propuesta cervecera.

Doña Francisquita, catering oficial del evento que acaba de cumplir su 35 aniversario, asumió la coordinación y ejecución del servicio de la cata ciega, garantizando la correcta presentación y distribución de las elaboraciones al jurado, así como la atención durante las deliberaciones y el servicio del cóctel gastronómico que aconteció después de la entrega de premios.

Esta competición vuelve a demostrar que la ensaladilla rusa malagueña, lejos de ser una receta estática, continúa siendo una elaboración muy propicia a la experimentación de la creatividad, técnica, producto y personalidad culinaria.