Salado destaca la importancia de la conectividad aérea de la Costa del Sol para avanzar en posicionamiento del destino

Presentación nuevas rutas de Ryanair desde Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha subrayado este miércoles que "la mejora de la conectividad aérea es uno de los retos a los que Turismo Costa del Sol presta más atención", ya que, ha considerado, "resulta clave para seguir posicionando la provincia en los mercados internacionales".

Así lo ha dicho Salado en la presentación de la programación de vuelos de Ryanair en Málaga para el verano de 2026 por parte de la directora de Comunicación y portavoz de la compañía en España, Alejandra Ruiz, a la que han asistido también el concejal delegado de Turismo y Promoción de Málaga, Jacobo Florido; y la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral.

Salado ha hecho hincapié en el "buen momento que atraviesa el aeropuerto malagueño, con previsiones de crecimiento sostenido". En este sentido, ha indicado que "la Costa del Sol mantiene una tendencia positiva, con un crecimiento del 8,5% en plazas aéreas en los próximos seis meses, rozando los 9,6 millones de asientos ofertados".

El presidente provincial ha puesto en valor el papel de Ryanair dentro de este contexto, señalando que "la compañía continúa liderando el tráfico en el aeropuerto". Además, ha afirmado que "Ryanair es, con diferencia, la aerolínea líder en Málaga, con cerca del 30% de la cuota de mercado y una oferta que supera la suma de varias de las principales compañías que operan en el destino".

En los próximos meses, Ryanair ofrecerá más de 2,8 millones de asientos hacia Málaga desde 87 ciudades emisoras, de las cuales cerca del 90% corresponden a mercados internacionales. Entre los principales países destacan Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos, mientras que ciudades como Londres, Ámsterdam, Dublín o París concentran gran parte del tráfico.

El refuerzo de la operativa se produce en un contexto de crecimiento de la conectividad aérea, consolidando a Málaga como uno de los principales hubs turísticos del sur de Europa. La combinación de conectividad, clima, oferta cultural y diversidad de productos turísticos continúa posicionando a la Costa del Sol como un destino competitivo y atractivo.