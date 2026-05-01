Sánchez exige la liberación del español de la flotilla: "Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin del PSOE andaluz por el 17M en Cártama (Málaga). - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

CÁRTAMA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes al Gobierno israelí la liberación del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha confiado en que "aquellos que hablan tanto de patria, secunden esta exigencia".

Así lo ha pedido Sánchez en el mítin de campaña del PSOE de Andalucía en Cártama (Málaga), donde el presidente del Gobierno ha arropado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, la que fuera su vicepresidenta primera María Jesús Montero.

"Le digo varias cosas a Netanyahu. Lo pero es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos; la segunda, que siempre vamos a defender el Derecho Internacional y ésta es una nueva violación del Derecho Internacional; y la tercera, que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del Gobierno israelí", ha defendido Pedro Sánchez.

El Gobierno de España ha condenado "la retención y posible traslado" a Israel del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha exigido su inmediata liberación.

Según ha detallado el propio ministro, José Manuel Albares, cerca de 30 españoles participantes en la flotilla retenidos por el Ejército israelí han desembarcado en la isla de Creta, junto a otros tripulantes. La cónsul española en Grecia se encuentra desplazada en la isla para atenderles, asistirles y darles toda la protección que necesiten.

Sin embargo, también le ha trasladado al ministro que un ciudadano español, Saif Abukeshek, habría sido ilegalmente retenido por Israel y estaría siendo trasladado en estos momentos a ese país. Por ello, ha exigido su liberación inmediata, "exactamente igual que el resto de los ciudadanos españoles".

En cualquier caso, Albares ha subrayado que tanto la embajada como el consulado en Israel, al igual que el de Grecia, están "plenamente operativos" para atender a todos los españoles, prestarles toda la protección legal "y obtener la liberación y la vuelta a España tan pronto como sea posible". Desde el Ministerio han añadido que contactos se desarrollan también a nivel técnico y diplomático entre los ministerios y las embajadas de los distintos países. Y que van a exigir que "se respeten la legalidad internacional y los derechos" del detenido.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó este mañana de "secuestro" la detención y traslado a Israel de Abukeshek y reclamó también la liberación del activista brasileño Thiago Ávila, igualmente retenido. Urtasun realizó estas declaraciones este viernes antes de la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona.

El Gobierno israelí anunció que Abukeshek, al que señaló como "sospechoso de afiliación a una organización terrorista", y Ávila serán trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que más de 170 activistas de la flotilla han desembarcado ya en la isla griega de Creta tras la intervención del ejército israelí.