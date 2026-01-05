Sanz dice que Infoca trabajará en Cártama (Málaga) en tareas de rehabilitación y limpieza de zonas afectadas por lluvias

IUna de las intervenciones por las lluvias en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que un dispositivo de Infoca se desplaza a Estación de Cártama, en ese municipio malagueño, "para tareas de rehabilitación, tareas de limpieza, tal y como nos ha vuelto a pedir el alcalde", Jorge Gallardo, para paliar los efectos de la crecida del río Guadalhorce por las lluvias provocadas por la borrasca Francis.

Así lo ha dicho Sanz en el Puesto de Mando Avanzado en San Roque (Cádiz), donde ha indicado que este lunes "evaluaremos la situación de allí", en Cártama, donde se han registrados cifras "muy elevadas, impresionantes" en cuanto a litros por metros cuadrados caídos, como también en Monda (Málaga), donde varias familias de un edificio han sido desalojadas tras caerse un muro de contención.

Ha seguido pidiendo "máxima prudencia", aunque ha dicho que hay que tener en cuenta que la situación del río Guadalhorce en Cártama, que ha generado los problemas por las crecidas, "ha pasado de rojo durante la noche, descendente, y ahora está ya en amarillo" y ha apuntado que el río Grande, que es un afluente del anterior, "está en rojo, pero descendente".

El consejero ha destacado que "lo más importante es que no tenemos que lamentar ninguna incidencia por el momento, ni para la salud de las personas ni para la seguridad de las personas, salvo incidentes desde el punto de vista material", que ahora, ha dicho, "estamos evaluando lógicamente con los ayuntamientos".

En Andalucía, desde Emergencias 112 Andalucía han gestionado 216 incidencias en la provincia de Málaga y 220 en la de Cádiz. Entre las más relevantes destacan la inundación del colegio Santo Tomás de Aquino, en calle del mismo nombre, del municipio malagueño de Estepona; y el derrumbamiento de un puente del río Grande por desbordamiento, en Coín (Málaga).

También se produjo el desbordamiento de río Manilva, en la población del mismo nombre, de forma que quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares, por lo que la Policía Local cortó los accesos a la zona. En Ojén tuvo lugar un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

Durante la noche también se produjeron varios rescates en el municipio de Cártama por la crecida del río Fahala. Así, un hombre que pernoctaba en un camión fue auxiliado por Bomberos, y varios inquilinos de dos fincas de la población que sufrieron anegaciones tuvieron que ser rescatadas por los servicios operativos.

En Alhaurín de la Torre (Málaga) también se produjo el rescate de los ocupantes de un turismos que quedó atrapado en un camino por la crecida del arroyo Acebuchal, sin que nadie resultara herido.

En cuanto a las vías de comunicación, a primera hora de esta mañana, ha quedado restablecido el servicio de la línea 2 del metro de Málaga, que quedó suspendido este pasado domingo por la situación meteorológica; y permanecen cortadas algunas carreteras.

Así, según la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT), siguen cortadas la A-7057 en Cártama, en ambos sentidos y en concreto a la altura del Puente de Hierro por inundación de la calzada; al igual que la MA-3304 a la altura de Alhaurín el Grande y la MA-5401 a la altura de la localidad de Casarabonela por desbordamiento del arroyo.

Desde la Diputación han indicado que durante la pasada noche también se ha cortado la carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique, en la Serranía de Ronda, por un desprendimiento de tierras que ocupaba toda la calzada, aunque el equipo de conservación ha estado trabajando en su retirada y ya se ha dado paso por un carril. También se cortó la MA-8401 en Cortes de la Frontera por la caída de un pino, que ya ha sido retirado.

Igualmente, desde la Junta de Andalucía han señalado que permanece cortado el tráfico ferroviario desde la bifurcación de Bobadilla hacia Algeciras, en Ronda (Málaga); un corte que afectó a un tren que iba en dirección a Jimena de la Frontera (Cádiz) y que tuvo que retroceder hasta Ronda; también se vio afectado un tren de alta velocidad, y los viajeros fueron trasladados a otro AVE con destino Málaga.

Ha agradecido a la ciudadanía "su altísimo grado de responsabilidad, su alta concienciación y sobre todo el seguimiento que ha tenido de los mensajes, que hemos intentado ser muy claros porque hemos dicho que no dábamos consejos ni recomendaciones, que eran obligaciones, que eran prohibiciones, como el caso de cruzar por cauces, por vados, ríos, arroyos o permanecer cercanos a los cauces o desplazarse de manera innecesaria".

Ha recordado que se enviaron este pasado domingo dos es-alert y ha asegurado que "hemos hecho historia en este caso porque nunca se habían mandado en una situación de crisis dos mensajes durante un mismo día como ayer lo tuvimos que hacer tanto en Málaga como en la zona de Sol, Guadalhorce Málaga, como en los cinco municipios del Campo de Gibraltar".

Asimismo, el consejero ha felicitado a todos los dispositivos y ha dicho que el trabajo ha sido "extraordinario" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, bomberos, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja; además de la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA).