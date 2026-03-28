Sanz, España, Blanco y Bernal asisten a la misa y traslado del Cautivo de Málaga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, toca la campana de las andas del traslado del Cautivo de Málaga y la Virgen de la Trinidad. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asistido en la mañana de este sábado a la Misa del Alba, presidida por Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada, donde ha sido distinguido con la medalla de la hermandad.

Sanz, junto a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y el de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha participado también en el posterior traslado de las imágenes a su casa hermandad.

Este recorrido ha contado, como es tradicional, con una visita y entrega de medallas a pacientes en el Hospital Civil, uno de los momentos más esperados de este Sábado de Pasión.

Este año los claveles rojos que acompañan al Señor en su traslado se entregarán a pacientes y profesionales de los hospitales y centros de salud de Málaga.

Miles de malagueños y visitantes han acompañado al Cautivo y a la Trinidad desde la Misa del Alba hasta su casa hermandad y también durante esa visita a pacientes del Hospital Civil; un recorrido marcado por momentos de emoción, de silencio, de lágrimas; y también de 'vivas' y de aplausos.

Además de los anteriores, otras autoridades han participado en los actos, como el alcalde, Francisco de la Torre; y también incluso han portado en determinados momentos del recorrido el trono, como el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; y el delegado de Salud, Carlos Bautista, entre otros.