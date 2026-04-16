Sanz inaugura el 21 Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria: "Lo que hacéis es esencial y excepcional"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la inauguración del Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria. en Torremolinos (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado el 21 Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que se celebra en Torremolinos (Málaga), y ha asegurado que estos profesionales son "una base fundamental de nuestro sistema". "Lo que hacéis es absolutamente esencial y además es excepcional", ha dicho.

En su intervención, ha puesto en valor el trabajo que realizan, apuntando que son casi 100 millones de consultas en Atención Primaria "se dice pronto" en un año, 43,6 millones lo eran de medicina de familia; que los servicios de urgencia han llegado a atender 7,2 millones de consultas y los equipos móviles se han activado en 619.472 ocasiones.

"Todo esto hay que ponerlo en valor porque esto demuestra el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, la generosidad y la profesionalidad con la que actúa nuestra Atención Primaria. Es un trabajo increíble", ha señalado Sanz, quien ha dicho que esto es "el motivo por el que Andalucía cuenta con un sistema de atención primaria sólido y robusto, con muchas cosas que mejorar y hacer, con muchas cosas que apoyaros desde la Administración".

Ha asegurado que el sistema cuenta "con unos magníficos profesionales" y se enfrenta "a muchos desafíos", y ha reconocido que "hay mucho que hacer, mucho que trabajar y pongo todo mi empeño", al tiempo que ha dicho que no entiende "otra manera de gestionar la sanidad que de la mano de los profesionales", por lo que ha incidido en un "camino de diálogo, de trabajo conjunto".

Así, ha reconocido a estos profesionales "por el trabajo diario, por cuidar de los andaluces, por ir siempre un paso por delante investigando y trasladando a vuestros centros sanitarios los últimos avances" y también "por ser el pilar y el orgullo de nuestro sistema sanitario".

"Siempre estáis en primera línea, como estuvisteis en Adamuz (Córdoba)" en el momento del accidente, ha destacado Sanz, quien ha vuelto a trasladar un agradecimiento "muy especial" a los profesionales de la Atención Primaria que estuvieron allí.

"Yo sí estaba allí para ver quiénes eran los primeros que llegaron, fueron los profesionales de la Atención Primaria del propio Adamuz, luego empezaron a llegar ambulancias cada minuto, en 40 minutos 39 ambulancias, gracias al esfuerzo de la Atención Primera, de los diferentes servicios, de los diferentes centros de salud", ha aseverado.

"Algunos hablan y no estaban allí", ha apuntado el consejero, quien ha destacado cómo se montó el hospital de campaña y "cómo en menos de dos horas no había herido ya en la zona", al tiempo ha indicado que los profesionales de la Atención Primaria hicieron "un trabajo increíble, brutal, excepcional". "Fuiste muy grande, en los momentos más difíciles y en los momentos más duros", ha significado.

Así, ha pedido "respeto" para los profesionales sanitarios y que "se deje fuera a las víctimas y a los profesionales de las campañas, de la política", ya que, ha indicado "el respeto a los profesionales tiene que estar por delante". Además, ha dicho que la Atención Primaria está "en el centro del debate sanitario y lo seguiremos haciendo con más recursos".

"Somos muy conscientes de los problemas que os enfrentáis cada día", ha manifestado Sanz, quien ha dicho tener "muy claro que con unos profesionales sanitarios en mejores condiciones mejora el sistema" y se ha referido a que algunos de los acuerdos alcanzados "son muy potentes para mejorar el sistema en su carácter global y estoy convencido también para la Atención Primaria".

Según ha asegurado, "todo lo que sea trabajar en reducir sobrecarga, en mejorar las condiciones reales de trabajo, en una mayor capacidad resolutiva clínica, en mejor distribución de las tareas y en reducción de desgaste profesional son los caminos a emprender", aludiendo también a la investigación, al "trabajo conjunto" para otras mejoras y a una "revolución digital" del sistema que "va a permitir facilitar vuestra labor y que podáis centraros más en atender a los pacientes y menos a actividades burocráticas".

El consejero ha señalado que en este encuentro estos profesionales sanitarios van a adquirir "nuevos conocimientos que van a servir para vuestro trabajo diario, pero lo más importante van a servir para los andaluces y van a servir para mejorar nuestra asistencia sanitaria".

CONGRESO

Torremolinos acoge este encuentro científico y formativo para los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria de la comunidad como espacio "para compartir experiencias e inquietudes y reflexionar sobre la situación actual de la Atención Primaria y los retos que afronta el sistema sanitario", han asegurado desde la organización.

Este congreso reúne a más de 700 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) y otros profesionales sanitarios en torno a un programa para "dar respuesta a las necesidades formativas, con un enfoque práctico, innovador, multidisciplinar y adaptado a la realidad del día a día en la consulta".

"Todo ello, en un momento clave para el sistema sanitario y especialmente para la Atención Primaria, marcado por importantes desafíos de salud como el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, los problemas de salud mental o la incorporación de las nuevas tecnologías", han señalado.

"En este contexto de creciente complejidad asistencial, la formación continua y el intercambio de conocimiento entre profesionales de la salud son esenciales para afrontar las nuevas demandas de la población", ha expresado el presidente del Comité Organizador, el doctor Pablo Arjona.

Según ha asegurado, "el ejercicio de nuestra especialidad exige mantenernos actualizados en avances clínicos, competencias y habilidades que impactan directamente en la atención a nuestros pacientes". También ha dicho que este encuentro "supone también un reconocimiento al trabajo asistencial que estos profesionales desempeñan cada día".

Por su parte, la presidenta del Comité Científico, la doctora Silvia Rodríguez Moreno, ha destacado que el programa "combina evidencia científica, innovación y aplicabilidad clínica, con el objetivo de que el médico de Familia pueda trasladar las novedades y últimos avances médicos a su práctica diaria".

Ha subrayado que "el contenido está estrechamente ligado a la realidad de las consultas, centrado en los principales problemas reales de salud y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en el ámbito de la salud que son ya una realidad y serán clave en el futuro del primer nivel asistencial".

En palabras de la presidenta de Semergen Andalucía, la doctora Ana Cabrerizo, "la Atención Primaria y, con ella, todo el sistema sanitario está en un momento crítico que exige avanzar hacia un modelo asistencial adaptado a las nuevas necesidades de la población".

Así, ha defendido que "la formación práctica y el trabajo conjunto con otros profesionales sanitarios son fundamentales para dar una respuesta eficaz a los retos actuales".

La conferencia inaugural, a cargo del cardiólogo e influencer sanitario el doctor Aurelio Rojas, aborda el riesgo cardiovascular en la era digital, poniendo el foco en cómo la información y la desinformación influyen en los hábitos y decisiones de los pacientes.

La formación en habilidades clínicas será uno de los pilares, con talleres sobre competencias clave en el día a día, y con un lugar destacado para la atención a las necesidades de cuidados paliativos. El programa incorpora trabajo conjunto con otros profesionales sanitarios, una mesa de debate del acompañamiento al paciente con cáncer en todas sus etapas y 'un Chester' sobre ictus.

Se abordará también cuestiones clave para la práctica clínica, incluyendo áreas emergentes como la medicina de precisión y la genética; así como retos asistenciales como la salud mental, el uso adecuado de psicofármacos o alternativas terapéuticas y la innovación.