Selwo organiza sus campamentos en la provincia de Málaga para escolares en las vacaciones de Semana Santa

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Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de marzo próximo

BENALMÁDENA / ESTEPONA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Talleres de reciclaje y enriquecimiento ambiental, charlas educativas sobre la fauna de los parques, juegos, rutas por las instalaciones de animales... Estas son algunas de las actividades orientadas a niños y niñas de seis a 12 años en los parques Selwo Aventura (Estepona) y Selwo Marina (Benalmádena), en la provincia de Málaga, que incluyen los campamentos diurnos de ambos zoos de cara a Semana Santa.

Así, desde Selwo detallan en un comunicado que, en el caso de los campamentos nocturnos (solo en Selwo Aventura), están dirigidos a menores de ocho a 12 años. Las inscripciones a los campamentos, que se desarrollarán del 30 de marzo al 3 de abril, están abiertas hasta el 27 de marzo próximo.

Los campamentos para público infantil y juvenil forman parte de las actividades educativas que se celebran a lo largo del año en Selwo Aventura y Selwo Marina. Comparten mucho en común (una pedagogía de la naturaleza y el reino animal), si bien cada centro tiene sus especificidades. En Selwo Aventura se incluye la opción de pernoctar en el parque.

Asimismo, los peques inscritos tendrán, de regalo, una entrada para visitar el resto de los parques de Selwo Costa del Sol. Es decir, los inscritos en el campamento Selwo Aventura podrán visitar Selwo Marina y Teleférico, mientras que los inscritos en el campamento de Selwo Marina podrán visitar gratis Selwo Aventura y Teleférico. La manutención está incluida, así como el seguro y la posibilidad de tener un monitor por cada grupo de 15 niños/niñas.

CAMPAMENTOS EN SELWO AVENTURA Y SELWO MARINA

Concienciar desde edades tempranas a escolares y estudiantes en la necesidad de conservar el medio ambiente y la biodiversidad animal y vegetal es el objetivo primordial de estas actividades, pensadas para que las vacaciones de Semana Santa sean provechosas y divertidas.

Desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril tendrán lugar, en Selwo Aventura (Estepona) campamentos diurnos, cada día, de 10 a 17 horas, de seis a 12 años. De lunes a viernes, campamentos nocturnos, de ocho a 12 años. En este caso, los campistas pernoctarán en el parque, así que entrarán en lunes a las 10 horas y saldrán el viernes a las 17 horas. La programación incluye almuerzo y merienda, cinco días de actividades, seguro y foto de recuerdo.

De otra parte, desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril tendrán lugar en Selwo Marina (Benalmádena) campamentos diurnos, cada día, de 9 a 17 horas, de seis a 12 años y de lunes a viernes. También incluye desayuno y almuerzo, cinco días de actividades, seguro y foto de recuerdo.