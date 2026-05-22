La Semana de las Personas Mayores de Málaga reunirá del 26 al 30 de mayo a casi 3.000 participantes

Presentación de la vigésimo primera 'Semana de las Personas Mayores' - EDUROSACERVANTES/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, organiza un año más la Semana de las Personas Mayores, que en su trigésima primera edición se celebrará desde el martes 26 de mayo hasta el sábado 30 en el Paseo del Parque y el recinto Eduardo Ocón de la capital.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha dado a conocer este viernes la programación de la edición de este 2026, una iniciativa en la que está previsto que "casi tres mil personas mayores participen en las distintas actividades" y en las muestras de talleres que se desarrollan durante todo el año en asociaciones y entidades de todos los distritos de la ciudad en el marco del Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo.

Este plan está impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para fomentar, explican, la autonomía de este sector de la población y potenciar la actividad física y psíquica mediante actividades socioculturales para la ocupación de ocio y el tiempo libre que además favorecen el establecimiento de relaciones sociales como herramienta contra la soledad no deseada.

Pintura, teatro, baile, manualidades, coro, taichí, expresión corporal, yoga, corte y confección, radio, prensa o fotografía son algunas de las temáticas de estos cursos que se imparten en los centros sociales de mayores, los centros ciudadanos y en los centros de servicios sociales comunitarios de la ciudad en colaboración con la asociación 'Prosalud'.

Actualmente, son casi 2.200 las personas mayores de más de 60 años inscritas en alguno de los 98 talleres gratuitos que se imparten y que cuentan con 2.600 plazas --hay personas inscritas en más de uno--.

La muestra, ubicada en el Paseo del Parque, contará con 55 expositores en los que se presentará una parte de los trabajos realizados por los participantes. También estarán presentes los Centros de Participación Activa Trinidad y Perchel de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, la junta de distrito de Palma-Palmilla y el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Churriana.

A ellos se suman entidades como 'Cruz Roja Española', 'Fundación Harena', 'Teléfono de la Esperanza', 'Fundación la Caixa', 'Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores' o la 'Federación Provincial de Mayores', que darán a conocer la labor que realizan, en colaboración con el Área de Derechos Sociales, en la prevención de la soledad no deseada y el aislamiento social de las personas mayores.

Asimismo, habrá un expositor en el que el Consistorio informará sobre los contenidos del Centro de Envejecimiento Saludable, que aglutina la oferta de talleres del programa de 'Memoria y Estimulación Cognitiva'.

HORARIOS

El horario de apertura de la muestra en el Paseo del Parque será por la tarde, de 18,00 a las 21,00 horas desde el martes 26 hasta el jueves 28, mientras el viernes 29 será de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas; y el sábado 30, de 11,00 a 13,30 horas.

Por su parte, el Eduardo Ocón será el escenario de las representaciones de artes escénicas y coreografías, con actuaciones de los grupos de baile, teatro, coro, guitarra, flamenco y castañuelas, entre otros, con los siguientes horarios: martes 26, de 18,00 a 20,15 horas; miércoles 27 y jueves 28, de 11,00 a 13,00 y de 18,00 a 21,00 horas; viernes 29, de 10,30 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas; y sábado 30, de 11,00 a 13,15 horas.

Además, como cada año, se celebrará el concurso de pintura para seleccionar el cartel de la caseta de 'El Rengue' de la Feria de Málaga 2026. Las diferentes propuestas que los mayores realizan en los talleres de pintura quedarán expuestas durante la semana, a la espera del fallo del jurado, que será anunciado el sábado 30 de mayo.