El servicio de socorrismo realizó más de 650 actuaciones en las playas de Marbella (Málaga)durante Semana Santa

Socorrista en la playa de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha realizado un total de 650 intervenciones en el litoral durante el dispositivo especial de salvamento y socorrismo desplegado con motivo de la Semana Santa, desarrollado entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

La mayoría de las actuaciones, un 55%, estuvieron relacionadas con el control del cumplimiento de la ordenanza municipal, mientras que las tareas de salvamento representaron el 35 por ciento. El balance se ha completado con asistencias sanitarias (8%) y actuaciones de embarcaciones de rescate (1%), han informado desde la administración local en un comunicado.

El ámbito normativo concentró 362 intervenciones, destacando los avisos por presencia de perros en zonas no autorizadas, con 216 actuaciones de carácter preventivo, con especial incidencia en la playa de Cabopino. Asimismo, se registraron 46 intervenciones por la práctica de deportes náuticos en áreas restringidas, como kitesurf o windsurf, y 41 advertencias por pesca fuera del horario permitido.

A ello se suman incidencias vinculadas a la limpieza del litoral, el control de bañistas en canales náuticos y casos puntuales de acampada. En materia de prevención en el medio acuático, el operativo efectuó 152 avisos directos a bañistas y 20 intervenciones asociadas a condiciones de bandera amarilla.

A estas acciones se añaden 35 actuaciones de vigilancia desde embarcaciones, mientras que en el apartado de atención a personas vulnerables, se resolvió el extravío de cuatro usuarios y se colocaron pulseras identificativas en dos casos. El carácter preventivo del servicio permitió que únicamente se registrara un rescate de gravedad moderada, en la playa del Pinillo.

El balance sanitario arrojó 50 asistencias, principalmente por heridas leves o quemaduras y entre las actuaciones más relevantes figura una intervención con traslado hospitalario desde la playa de El Faro. En otras zonas como Puerto Banús o Nueva Andalucía, las atenciones estuvieron relacionadas con contusiones, picaduras o episodios leves como lipotimias.