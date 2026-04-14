Sevilla (Vox) señala que Centra "confirma el fracaso de las políticas del PP en Málaga y en toda Andalucía"

Archivo - El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha valorado este martes los principales problemas de los andaluces reflejados en el último barómetro del Centra y ha criticado que "tras ocho años al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Moreno y su Gobierno han sido incapaces de dar solución a los asuntos que más preocupan a los ciudadanos".

Sevilla ha señalado que, "un mes más, los cuatro principales problemas de los andaluces, y por tanto también de los malagueños, son la sanidad, el acceso y precio de la vivienda, la falta de trabajo y la inmigración ilegal". Según el número uno de Vox en Málaga, "son problemas estructurales a los que Moreno Bonilla sigue sin ofrecer una respuesta real".

De igual modo, ha criticado que el Gobierno andaluz del Partido Popular "no ha hecho nada por mejorar la sanidad pública, garantizar el acceso a la vivienda o frenar la inmigración ilegal".

"Más bien al contrario", ha añadido y ha incidido en que "han aumentado el caos en la sanidad pública, han agravado el problema de la vivienda y han fomentado el efecto llamada de la inmigración ilegal".

Por otro lado, Sevilla también ha reprochado al presidente de la Junta sus últimos anuncios sobre el Servicio Andaluz de Salud. "Ahora, tras ocho años, escuchamos a Moreno decir que va a cambiar el modelo organizativo del SAS. ¿Y por qué no lo hizo desde el primer día? No se puede ser más incompetente y oportunista. Lo dice ahora porque estamos en periodo electoral", ha afirmado.

Ha asegurado que "los malagueños saben que el PP miente más de lo que habla" y ha recordado que "ven cada día cómo los hospitales de la provincia están colapsados, cómo los centros de salud se caen a pedazos y cómo los profesionales sanitarios continúan soportando condiciones de precariedad".

En materia de vivienda, Sevilla ha lamentado "la ausencia de medidas eficaces por parte del PP para facilitar el acceso a una vivienda digna". "¿Qué ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla para garantizar que los malagueños puedan acceder a una vivienda? Absolutamente nada", ha apostillado.

El candidato de Vox por Málaga ha subrayado que "la provincia sufre de manera especialmente grave esta situación, con municipios como Málaga capital, Marbella o Vélez-Málaga entre los más castigados por el encarecimiento del mercado inmobiliario". "Cada vez son más los jóvenes y las familias que tienen que abandonar sus barrios, sus municipios o sus ciudades para encontrar una vivienda a un precio que no les suponga la ruina", ha advertido.

Por último, Sevilla ha incidido en que "ocho años después del inicio del Gobierno de Moreno Bonilla, Málaga no ha mejorado y los malagueños son hoy más pobres", al tiempo que ha asegurado que "el Centra confirma el fracaso de las políticas del PP en Málaga y en toda Andalucía".

