Siete detenidos tras caer en Vélez red dedicada al cultivo y exportación de marihuana con destino a países europeos

Cae un entramado criminal dedicado al cultivo y exportación de marihuana con destino a países europeos - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en el municipio malagueño de Vélez-Málaga una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana para su posterior exportación en camiones a países europeos como Alemania, Suiza y Polonia.

La trama, liderada por dos ciudadanos de procedencia lituana, contaba con una red de colaboradores autóctonos afincados en la Axarquía malagueña y la provincia de Granada, que alquilaban fincas aisladas en las que albergaban plantaciones de cannabis sativa.

Una vez obtenida la cosecha, la droga era envasada y oculta entre mercancía legal para su transporte por carretera hasta los lugares de destino. Hay siete personas detenidas por su presunta implicación en los hechos delictivos, interviniéndose, tras la práctica de media docena de registros, 70 kilogramos de marihuana, 8.400 euros en efectivo, varias balanzas de pesaje y máquinas de prensado, entre otros efectos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación 'Varsovia', llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Vélez-Málaga, se inició meses atrás después de detectarse los primeros movimientos de una organización que arrendaba fincas en zonas poco transitadas de la Axarquía y el interior de la provincia de Granada, lejos de urbanizaciones y casas de campo habitadas, para destinarlas al cultivo de marihuana.

Tras abonar cantidades de dinero "muy por encima del valor de mercado" en concepto de alquiler de los terrenos, los líderes de la trama se rodeaban de colaboradores autóctonos con experiencia tanto en el cultivo de marihuana como en la localización y adaptación de las fincas "más apropiadas", al fin de producir grandes cosechas en cortos espacios de tiempo.

El grupo contaba con una clara estructura en lo que a reparto de funciones se refiere. Así, la red disponía de personal en labores de producción y cosecha, otros encargados de labores de custodia de las "guarderías" de droga, sin olvidar a los transportistas.

Todos ellos tomaban "extraordinarias medidas de seguridad" para intentar evitar la acción de la Policía. Los principales puntos de destino de la mercancía eran países de la Unión Europea como Alemania, Suiza y Polonia, donde el precio de la marihuana y el hachís se multiplica de manera exponencial.

Previamente, la marihuana era trasladada a un almacén en Vélez-Málaga para su envasado y camuflaje entre productos legales, iniciando su transporte en camiones.

Durante la operación fueron detenidas siete personas, incluidos los cabecillas de la organización, interviniéndose dinero en efectivo, teléfonos móviles, útiles para el pesaje y embalaje de la droga, y numerosa documentación que está siendo analizada.

De igual modo, en los seis registros practicados hasta el momento en localidades de la Axarquía y Granada, se incautaron 70 kilos de marihuana listos para su distribución. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de los máximos investigados.