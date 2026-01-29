Siete detenidos por dos tiroteos en Marbella (Málaga), relacionados entre sí, motivados por desavenencias entre familias

Efectos intervenidos en la investigación de dos tiroteos en Marbella (Málaga). - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenidos a siete personas por su presunta relación con dos tiroteos ocurridos en Marbella (Málaga), uno en diciembre y otro en enero, relacionados entre sí, y en los que no constan que se produjeran heridos.

Así lo han informado desde dicho cuerpo policial, apuntando que estos dos incidentes tienen como trasfondo desavenencias de índole sentimental entre dos familias.

Los hechos tuvieron lugar en concreto los pasados días 2 de diciembre y 3 de enero. Entre los siete detenidos están los presuntos autores materiales de los disparos, han asegurado desde la Policía Nacional.

En este dispositivo, desarrollado este jueves, se han llevado a cabo dos registros en domicilios en Marbella, donde los efectivos han intervenido dos armas cortas de fuego reales, munición, diversas armas simuladas y dinero en efectivo.

En el operativo han participado más de medio centenar de agentes y se trata de una investigación liderada por el Grupo de Homicidios (UDEV II) de la Comisaría de Marbella, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes II y UPR de esa misma plantilla policial, contando con apoyo de otras unidades a nivel provincial y central, incluidos medios aéreos, guías caninos, GOES y GOIT.