Subdelegado destaca el trabajo continuo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra narcotráfico

Intervenidos más de 800 kilogramos de hachís ocultos en latas de tomate en una nave industrial en Mollina (Málaga). - CNP

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha valorado este jueves el trabajo continuo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

Así, Salas, tras ser cuestionado por los periodistas en relación con las recientes operaciones contra el narcotráfico en la provincia, ha incidido en que "desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajamos continuamente contra cualquier organización criminal que pueda tener su operativo en la provincia de Málaga".

De hecho, ha destacado que "este Gobierno hemos aumentado como nunca los números" en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, "tanto Guardia Civil como Policía Nacional, pero no solo en un número, sino también su infraestructura y su material".

"Eso hace que tengamos operativos especiales para atacar el crimen organizado y para atacar las redes criminales que en relación con la droga pueden operar en la provincia de Málaga", ha abundado.

Así, ha dicho que "no les quepa duda a ninguna red criminal de este tipo que van a ser pilladas por la Policía o la Guardia Civil en la provincia de Málaga".

Salas, por tanto, ha valorado las dos operaciones "importantes", en concreto, en una de ellas se ha intervenido más de 800 kilos de hachís ocultos en latas de tomate en Mollina y en otra se ha desmantelado una plantación de marihuana en una finca rural ubicada en la localidad malagueña de Arenas, deteniéndose también a dos personas.

Al respecto, ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto a Guardia Civil como Policía Nacional "por los operativos que estamos teniendo en las últimas semanas en la provincia de Málaga y que vamos a seguir haciendo", ha concluido.