Subdelegado dice a De la Torre que ha perdido todo lo que ha optado Málaga a nivel internacional siendo alcalde

Archivo - El subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recordado al alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, que todo a lo que ha optado Málaga a nivel internacional siendo él regidor "lo ha perdido". "Tendría que hacer una reflexión al respecto", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Salas tras las manifestaciones del alcalde en las que ha señalado el "enorme interés" de otros gobiernos por acoger la Agencia Aduanera Europea, advirtiendo que una candidatura de la capital "anunciada a tiempo" a lo mejor hubiera beneficiado a la candidatura malagueña, que ha sido descartada por Bruselas.

Salas ha criticado que a De la Torre "le ha faltado tiempo para echar la culpa al Gobierno de España por perder la candidatura". "El alcalde, todo lo que se ha presentado a nivel internacional en Málaga, estando él de alcalde, lo ha perdido. Tendría que hacer una reflexión al respecto", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que "habrá pesado que Málaga haya renunciado a ser sede del Mundial del Fútbol por culpa del alcalde, del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y del presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno Bonilla". "No me cabe duda", ha apuntado, incidiendo en que "esto nos ha hecho un daño a nivel internacional irreversible".