El subdelegado en Málaga critica el "alarmismo" por el AVE y señala aumento del 37,9% de viajeros en avión desde Madrid

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Ejecutivo central en Málaga, Javier Salas, ha criticado que "se ha lanzado un alarmismo" respecto a la falta de conexión directa por alta velocidad entre la capital malagueña y el resto de España "simplemente para intentar atacar al Gobierno" y ha lamentado que "lo que se ha atacado es la imagen de Málaga y la ciudad por parte de instituciones irresponsables". Además, ha señalado a un aumento del 37,9% de viajeros en avión desde Madrid en febrero con respecto al año anterior.

Así, Salas ha dicho que el puente aéreo "ya existe entre Málaga y Madrid y se ha reforzado" y ha apuntado que "algunos piden cosas que ya existen", en referencia al PP que ha pedido, entre otras medidas, esta. "A veces yo me quedo anonadado de la ignorancia de algunos representantes políticos o de instituciones porque reclaman cosas que existen; puedes reclamar reforzarlo, pero no que exista una cosa que ya existe", ha apostillado.

Al respecto, ha asegurado que tras ese refuerzo del puente aéreo el resultado es que "el flujo de viajeros nacionales por avión a Málaga se ha incrementado un 9,7% en el mes de febrero, con un total de 148.169 visitantes". Y, concretamente, "lo que viene de Madrid a Málaga a través del aeropuerto se ha elevado un 37,9%", ha apuntado.

"Estamos viendo que parte de las personas que no vienen en el servicio de AVE está cogiendo la vía de avión; repito, es un 37,9% más que febrero del año pasado, con un total de 36.480 visitantes que han venido desde Madrid el pasado mes de febrero", ha incidido el subdelegado, quien ha apuntado que son "datos oficiales, no elucubraciones o números sin base científica o respaldo alguno".

"Se ha querido alarmar a la población con un tema que no era para alarmarse tanto, con un tema que hay que solucionar cuanto antes; pero que se ha lanzado un tanto de alarmismo simplemente para intentar atacar al Gobierno de España", ha asegurado el subdelegado, al ser cuestionado por la incidencia de la situación ferroviaria en la economía malagueña.

Ha querido dar "un mensaje de tranquilidad a la sociedad y al turismo" y ha apuntado, "ya son tres las patronales turísticas que han dicho que la Semana Santa va a ser buena", punto en el que ha concretado que son "el sector de hostelería y restauración, el sector de la vivienda turística y el sector de los alojamientos rurales".

"Por lo tanto, estamos en un intento de manipular el mensaje, de manipular a la población por estas instituciones que trabajan o hablan de manera desleal, sin importarles el destino turístico de Málaga o la seguridad de los viajeros, que es lo que hay que trabajar para que sea absoluta", ha expresado.

Según ha dicho, "el comportamiento del turismo nacional en febrero de 2025 en Málaga con el AVE completo fue peor que en febrero de 2026 con este problema del AVE entre Málaga y Antequera" y ha apuntado que las pernoctaciones de turistas nacionales "cayeron un 3,77 en febrero de 2026 con respecto a 2025; pero es que en el año anterior, con el AVE completo hasta Madrid las pernoctadores de viajeros nacionales cayeron casi cuatro veces más, un 12,11% con respecto a 2024".

"¿Por qué en 2025 no se exigieron dimisiones a los gestores turísticos malagueños y andaluces con semejante dato negativo, si todo iba bien", se ha preguntado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad de los representantes institucionales de la provincia de Málaga para que no causen alarmismo con datos erróneos, sacados de contexto y muchas veces inventados en contra del turismo y de la marca Málaga.

Salas ha reiterado que Adif "está volcado, a destajo, con 75 operarios trabajando las 24 horas del día para recuperar la línea" y ha apuntado que Renfe "ya ha programado refuerzos, tanto en alta velocidad como en Cercanía", al tiempo que recordado que "cada día llegan a Málaga 3.500 viajeros a través de la alta velocidad; es decir, el servicio sigue prestándose".

"No hay desconexión, por lo tanto", ha insistido el subdelegado, quien ha recordado también que el único tramo que no está en servicio es de Málaga a Antequera, que se realiza a través de un transbordo en autobús.