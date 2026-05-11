Subdelegado en Málaga destaca que el Gobierno "trabaja por Málaga y su desarrollo económico" al adjudicar obras de IMEC

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Ejecutivo central en Málaga, Javier Salas, ha defendido que este "es un Gobierno que trabaja por Málaga y su desarrollo económico desde el sector tecnológico" tras adjudicar el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública las obras del futuro centro de semiconductores del IMEC en la capital.

"El Gobierno de España continúa trabajando para traer un centro tecnológico de vanguardia gestionado por el IMEC", ha señalado Salas, a través de un mensaje difundido en la red social X, consultado por Europa Press, tras la adjudicación de estas obras para la construcción del centro por más de 168 millones de euros.

Así, ha considerado que con esto "seguimos avanzando y cumpliendo objetivos" y ha incidido en que el Gobierno trabaja por el desarrollo económico malagueño "ayudando a la diversificación de nuestra economía a través de unas instalaciones que atraerán empleo de calidad para nuestra provincia de Málaga".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha resuelto esta licitación, que se divide en dos lotes. Por un lado, un contrato para la construcción de la sala blanca con la que contará el centro, adjudicada por 163,4 millones --impuestos indirectos no incluidos-- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de OHL, Construcciones Sánchez Domínguez Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A.

El segundo contrato es para la construcción de la central eléctrica que suministrará energía al centro y que se ha adjudicado por 4,9 millones de euros --impuestos indirectos no incluidos-- al Grupo Render Industrial, S.L., han confirmado fuentes de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.

Cabe recordar que el futuro centro gestionado por IMEC, líder en investigación en chips y semiconductores, se dedicará al prototipado de chips de nueva generación.

Se trata de una iniciativa estratégica para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores, al desarrollarse nuevos prototipos de microchips. Su actividad buscará posicionar a España y Europa a la vanguardia de futuros procesos tecnológicos, con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica, la cuántica y otras industrias transformadoras. El Gobierno de España ha comprometido 500 millones de euros para este proyecto, enmarcado en el Perte Chip.