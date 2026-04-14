Subdelegado en Málaga dice que el Gobierno garantizará con un plan alternativo el transporte mientras obras en Cercanías

Archivo - Cercanías Fuengirola en una imagen de archivo - RENFE - Archivo

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Ejecutivo "garantizará con un plan alternativo" el transporte en su momento mientras duren las actuaciones en la línea C-1 del Cercanías y ha pedido a los alcaldes de municipios de la Costa del Sol que quedarían afectados que digan "si están a favor de la obra de la mejora o solo quieren entorpecerla".

Salas ha asegurado que Renfe dispondrá de una medida transitoria "mientras amplía el Cercanías para mejorar la movilidad sostenible, como han hecho siempre que hay una afección por obras" y como se ha hecho con la línea de alta velocidad con Madrid en el tramo entre Málaga y Antequera.

Así, ha explicado que se trata de una actuación de la que ya ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que "simplemente se refleja en el Catálogo de Restricciones de Capacidad, que se actualiza cada año, lo que precisamente es una muestra más de la transparencia de este Gobierno", ha apuntado.

De este modo, el subdelegado ha respondido a una carta que han enviado a la Dirección General del Sector Ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, los regidores de la capital malagueña, Francisco de la Torre; Benalmádena, Juan Antonio Lara; Torremolinos, Margarita del Cid, y Fuengirola, Ana Mula, exigiendo al Gobierno central explicaciones sobre las actuaciones previstas.

"Parece que a los alcaldes del PP lo que les molesta es que el Gobierno de Pedro Sánchez sea el primero que va a afrontar una ampliación de capacidad de la línea C1 de Cercanías de Málaga con una inversión sin precedentes en esta línea", ha apuntado Salas, quien ha pedido a los alcaldes de esos cuatro municipios afectados que digan "si están a favor de la obra de la mejora del Cercanía o solo quieren entorpecerla".

Además, ha reconocido que "toda obra de mejora siempre puede generar molestias" y ha criticado a las administraciones del PP, lamentando que "no generen molestias porque no ejecutan actuaciones que mejoran la vida de los ciudadanos".

Salas ha añadido que espera que "cuando estas obras para ampliar nuestra red de Cercanías comiencen, las administraciones gobernadas por el PP colaboren por el bien del ciudadano, en lugar de practicar el frentismo con el Gobierno de España".