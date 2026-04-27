Subdelegado en Málaga dice a Moreno que pida perdón "por difundir bulo de pérdida de 1.300 millones" por problema en AVE

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha considerado que el presidente del PP y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "debería pedir perdón y retractarse por difundir el bulo de pérdidas de 1.300 millones de euros" por la falta de una conexión directa del AVE Málaga-Madrid, ante los datos oficiales de ocupación hotelera.

Así se ha pronunciado Salas en relación con los datos oficiales de ocupación hotelera del mes de marzo y del primer trimestre del año, unas cifras que "vuelven a desmentir el bulo lanzado por el PP sobre las pérdidas del sector hotelero" por la falta de esa conexión directa.

"Un bulo que fue fabricado el pasado 16 de marzo en la sede del PP de Málaga con la colaboración de la patronal hotelera y de su presidente, José Luque", ha asegurado el subdelegado, quien ha precisado que marzo "refleja un incremento del 19,2% de viajeros residentes en España a nuestra provincia respecto a 2025, año en que funcionaba la conexión de AVE directa".

Además, ha indicado que las cifras de pernoctaciones de turistas nacionales "son aún mejor, con un incremento del 24,7% en la provincia de Málaga en marzo"; un crecimiento, ha dicho, "muy por encima del de viajeros extranjeros y pernoctaciones de turistas internacionales", que se sitúa en un 8,2% y un 3,5% de subida, respectivamente.

Según ha incidido, "las cifras de marzo vienen a confirmar la buena marcha de todo el primer trimestre con un incremento del 5,4% de viajeros nacionales y un 13,8% de crecimiento en las pernoctaciones nacionales. Datos que están por encima de la tendencia en viajeros internacionales. No lo digo yo, lo dicen los datos oficiales de ocupación hotelera del INE".

"No hay nada mejor que los datos oficiales para desmentir a quienes como el presidente del PP, Moreno Bonilla, y sus colaboradores necesarios están en el bulo permanente. Les exijo que pidan perdón a la ciudadanía y se retracten de sus mentiras", ha concluido el subdelegado.