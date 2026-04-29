Sube a 24 los detenidos en barrio La Trinidad de Málaga en el operativo contra tiroteos por el control de venta de droga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas (2d), junto con el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez (3i); el comisario jefe de operaciones, José Manuel Rando (1d), informa sobre la operación 'Corralones' de la Policía Nacional ef - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación 'Corralones', desarrollada por la Policía Nacional en el barrio de la Trinidad de Málaga este pasado martes, se ha saldado por el momento con 24 personas detenidas de dos clanes, que habían protagonizado en los últimos meses varios tiroteos, sin daños personales, debido a un enfrentamiento por el control de la venta de droga en la zona y por "asumir viviendas para luego convertirlas en puntos de venta".

Así lo han explicado en rueda de prensa este miércoles el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acompañado por el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez; el comisario jefe de Operaciones, José Manuel Rando; el comisario de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, Rafael Algarra; y el jefe del Grupo de Atracos y Delitos Violentos.

Según ha explicado el comisario principal, la investigación sigue abierta, aunque "todos los investigados han sido detenidos" y los dos clanes estarían desarticulados a la vista del resultados de los arrestos, de los 21 registros realizados --20 en el mismo barrio--; y de los efectos intervenidos, sobre todo el número de armas de fuego (en total 12), algunas catalogadas de guerra; y chalecos antibalas contra este tipo de armas; "otra especialización más", ha dicho.

Esta operación obedece "a los enfrentamientos armados entre dos clanes familiares asentados en el barrio de la Trinidad y cuya disputa no es más que el control por las zonas de venta de droga o de menudeo, como normalmente le solemos llamar", y se inició a principios de este año 2026, han indicado tanto el subdelegado como el comisario, quienes han señalado que "era creciente la preocupación que existía entre los ciudadanos".

Al respecto, el subdelegado ha explicado que en reuniones mantenidas con los vecinos y vecinas le transmitieron que "había preocupación en el barrio" ante los enfrentamientos armados y ha destacado que tras esta operación policial "los vecinos de la Trinidad duermen más tranquilos porque saben que la acción policial siempre va a protegerlos".

Salas ha indicado que este dispositivo evita que "se vuelvan a producir nuevos enfrentamientos en las calles de Málaga y, por supuesto, también ha supuesto un duro golpe al tráfico de drogas en la zona".

Al respecto, el comisario ha asegurado que "el mensaje que queremos dar desde la Policía Nacional es muy claro, firme y contundente. Aquí no hay sitio para la gente que se dedica a esto. La seguridad de los ciudadanos es innegociable y el final de todos y cada uno de los que intenten alterar la seguridad ciudadana va a ser el mismo: la detención y la puesta a disposición judicial".

CAPACIDAD DE LA POLICÍA

El subdelegado ha subrayado "la capacidad de acción de la Policía Nacional de Málaga, de la que quiero destacar, que está en la élite nacional en muchos aspectos, pero especialmente en lo que se refiere a crimen organizado y a delitos violentos".

Salas también ha incidido en la "profesionalidad y experiencia" de los más de 250 agentes del Grupo de Atracos y Delitos Violentos, GOES, UIP, UPR, Brigada provincial de Policía Científica y Grupo de Operaciones de Intervención Técnica desplazado desde Madrid, así como otras unidades y todas las comisaría malagueñas, que participaron en este dispositivo.

Asimismo, ha incidido en el "firme compromiso de este Gobierno y del Ministerio del Interior en su política contra las organizaciones criminales y los enfrentamientos violentos entre clanes, que ha sido el detonante de esta investigación" y para que Málaga siga siendo uno de los sitios más seguros".

Según ha indicado, "los enfrentamientos violentos generan mucha alarma y malestar en nuestra ciudadanía, pero los malagueños y las malagueñas saben que la Policía Nacional dará respuesta a sus inquietudes", como, ha dicho, en esta operación y también "ante los distintos hechos que se han producido en el pasado en nuestra provincia, con planes específicos y operativos que se han saldado hasta ahora de manera muy positiva".

Salas ha señalado el "altísimo grado de esclarecimiento que la Policía Nacional de Málaga ha venido registrando en todos y cada uno de estos hechos allá donde se producen, ya sea en la ciudad de Málaga o ya sea en la Costa del Sol" y especialmente en los tiroteos, donde es "prácticamente el 100%".

Además, el subdelegado ha dicho que este Gobierno "ha reforzado, como ningún otro, la plantilla de Policía Nacional en la provincia de Málaga no solo en número de personas sino también en medios materiales eso lo vamos a seguir haciendo".

La operación ha estado coordinada con la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en la plaza número 5 de Málaga y la Fiscalía, con el apoyo de los letrados de la Administración de Justicia, especialmente en su parte final en la explotación.

Según el comisario principal, los agentes se incautaron de 800 gramos de hachís, entre ellos 122 en dosis dispuestas para la venta, 600 gramos de cocaína, 32 de ellos en dosis dispuestas para la venta, siete dosis de heroína y 71 gramos de marihuana en 20 dosis. También se ha intervenido dinero en efectivo, 1.400 euros en moneda falsa y unos 20.000 euros en moneda de curso legal.

De entre las armas, el comisario ha dicho que la más importante es un subfusil modelo 'Scorpion', catalogada como un arma de guerra; aunque también se han intervenido dos escopetas de cañones recortados, siete pistolas y dos revolver; además de chalecos antibalas, algunos de ellos con planchas metálicas dispuestas para parar proyectiles de guerra.

A los detenidos, de los que 14 son hombres y diez, mujeres, y que pasarán a disposición judicial en los próximos días, se les investiga por delitos de homicidio en grado de tentativa, desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, organización criminal, falsificación de moneda, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.