Talleres y actividades sobre seguridad en el hogar cierran Semana de la Prevención de Incendios en Torremolinos (Málaga)

Talleres y actividades sobre seguridad en el hogar cierra la Semana de la Prevención de Incendios en Torremolinos (Málaga). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Parque de la Batería, en Torremolinos (Málaga), ha sido el escenario del cierre de las actividades de la Semana de la Prevención de Incendios, organizada por el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga junto a la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos.

Tal y como ha emitido la Diputación de Málaga en una nota, además de las actividades escolares que se han desarrollado desde el lunes en diversos centros docentes del municipio, este sábado se han llevado a cabo actividades sobre seguridad en los hogares dirigidas a la población en general, a las que han asistido el vicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; y la directora regional de Andalucía Sur de Mapfre, Elena Muñoz.

En concreto, se han expuesto varios vehículos del CPB --autobomba rural pesada, vehículo de mando, autoescala para trabajos y rescates en altura y todoterreno con embarcación-- para que los ciudadanos pudieran subirse y conocer las herramientas de trabajo que incluyen. Además, la Fundación Mapfre ha instalado un hinchable denominado 'La casa de evacuación', que representa un hogar con habitaciones llenas de humo de la que hay que salir siguiendo las instrucciones de los bomberos. Y Protección Civil de Torremolinos también ha participado ofreciendo talleres sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Durante la semana, el CPB ha participado en talleres que se han llevado a cabo para unos 2.000 escolares de entre tres y doce años de los colegios Mar Argentea, Maestra Virginia Gaitán, Palma de Mallorca y La Paz, que han disfrutado conociendo los vehículos, herramientas y uniformes de trabajo de los bomberos y aprendiendo consejos básicos de cómo actuar en caso de incendio en casa.

En contexto, el Consorcio Provincial del Bomberos de Málaga lleva participando en esta iniciativa desde 2014, en ediciones que se han desarrollado en Antequera, Vélez-Málaga, Ronda, Estepona, Coín, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre.

Según la institución provincial, la Semana de la Prevención de Incendios es una actividad de sensibilización ciudadana para divulgar conocimientos de autoprotección en caso de incendio, saber cómo actuar ante emergencias y ayudar a identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno, ya sea hogares, colegios o centros de trabajo.

En suma, esta edición se ha centrado en el uso de detectores de humos y la prevención de incendios en el hogar, ya que varios estudios destacan que la mayoría de los sucesos se producen en los domicilios durante la noche y afectan, sobre todo, a personas mayores.