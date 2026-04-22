La Térmica colabora con VisibLES Fest, que impulsa visibilidad lésbica desde cultura, reflexión y acción social

El concejal de Igualdad y Diversidad, Francisco García, la presidenta de la Asociación Reynas, Mila Moreno, la subdirectora general de la Fguma, Macarena Parrado, el director del centro de cultura contemporánea La Térmica, Antonio Javier López. - DIPTUACIÓN

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, colabora en la primera edición de VisibLES Fest, una nueva iniciativa impulsada por la Asociación Reynas que se celebrará el próximo 25 de abril en Torremolinos (Málaga) y que nace con la vocación de promover la visibilidad lésbica a través de una programación que combina formación, cultura y acción social.

En la presentación se ha contado con la participación del director de La Térmica, Antonio Javier López ; la presidenta de la Asociación Reynas, Mila Moreno; el concejal de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Torremolinos, Francisco García y la subdirectora general de la Fguma, Macarena Parrado.

El director de La Térmica ha señalado que "participar en VisibLES Fest conecta con dos líneas esenciales de nuestro trabajo: llevar la acción cultural a toda la provincia, como el primer Village que se estrenó precisamente aquí, y seguir impulsando proyectos vinculados a la diversidad y la visibilidad Lgtbiq+, como venimos haciendo en propuestas como Cantares Queer o Dancin' Queer".

Por su parte, Mila Moreno ha afirmado que "cuando hablamos de visibilidad no hablamos de un gesto simbólico, hablamos de dejar de estar al margen, de dejar de ser las ausentes incluso cuando se habla en nombre de todas, y de ocupar con legitimidad un espacio que también es nuestro. Porque sí, seguimos estando invisibilizadas".

"Si la mujer, en general, ya ha tenido que luchar históricamente por ser vista, cuando además hablamos de mujeres lesbianas, esa invisibilidad se multiplica y se vuelve aún más profunda. El programa previsto en el centro cultural refleja muy bien lo que queremos construir: un espacio donde hablar de comunidad, de identidad, de salud sexual sin tabúes y de historia --porque sin memoria no hay futuro--" ha añadido la presidenta de Reynas.

La subdirectora de la Fguma, Macarena Parrado, ha afirmado que la Universidad debe impulsar las transformaciones sociales que la ciudadanía demanda "nuestra colaboración en este evento no es casual, el compromiso de la UMA y su Fundación con la igualdad y la diversidad es transversal y permanente".

"Apostamos por espacios donde el conocimiento y el activismo se encuentren y reafirmamos que la Universidad es un espacio seguro y un aliado activo en la lucha contra la discriminación", ha recalcado Parrado.

Por su parte, Francisco García, concejal de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Torremolinos, ha agradecido a la asociación Reynas su "implicación y compromiso".

"Como todos los años el Ayuntamiento de Torremolinos apuesta por el Día de la Visibilidad Lésbica, un día que para nosotros es importante. Y este año lo hacemos de la mano de Reynas, una asociación que poco a poco está dando pasos muy importantes para la ciudad por esa necesidad de que el colectivo lésbico tuviera un espacio donde expresarse libremente, pensado por ellas y para ellas, aunque abierto a toda la ciudadanía", ha añadido.

El proyecto, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos y la Universidad de Málaga, se desarrollará en dos espacios diferenciados a lo largo de la jornada.

Durante la mañana, a partir de las 11,00 horas, el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogerá un bloque formativo en el que participará como figura destacada la escritora e investigadora Cristina Domenech, referente en la divulgación de la historia y literatura sáfica, junto a contenidos vinculados al activismo comunitario, la salud sexual y el autocuidado.

Por la tarde, la plaza de Toros de Torremolinos acogerá, desde las 17,00 horas, una programación cultural abierta a la ciudadanía encabezada por Alice Wonder, junto a actuaciones musicales, propuestas participativas y la lectura de un manifiesto por la visibilidad.

Concebido como un encuentro inclusivo e intergeneracional, VisibLES Fest contará también con actividades dirigidas a familias y una dimensión solidaria a través de una entrada simbólica cuya recaudación se destinará a la asociación Apoyo Positivo.

Por último, han valorado que con su participación en esta iniciativa, La Térmica "vuelve a trascender sus fronteras, como ya viene haciendo con proyectos tan estratégicos como los Village o, próximamente, con el ciclo de cinefórums en la provincia de Málaga, y demuestra que es mucho más que un espacio físico: es una forma de concebir la cultura como herramienta para generar pensamiento crítico, comunidad y nuevas formas de representación".