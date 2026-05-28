La Térmica de Málaga impulsa la creación de una nueva cafetería que concibe como espacio de encuentro cultural y social

Recreación de una nueva cafetería que impulsa la Térmica en sus instalaciones. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha publicado la licitación para la concesión demanial de su nuevo espacio de cafetería, ubicado dentro de sus instalaciones en Avenida de los Guindos, 48; una propuesta que concibe para "ampliar la experiencia y generar un nuevo espacio de encuentro abierto a visitantes, creadores y ciudadanía".

Se trata de la primera licitación pública de este espacio tras la reciente reforma integral del módulo independiente que antiguamente albergaba la lavandería del complejo y que ha sido acondicionado para su uso como bar-cafetería con terraza exterior, han precisado desde la institución supramunicipal.

Según han explicado a través de una nota, la concesión contempla la gestión y explotación del servicio durante un periodo inicial de tres años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de dos años adicionales.

Las personas o empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de junio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde ya puede consultarse toda la documentación administrativa y técnica del procedimiento.

El espacio dispone de barra, cocina equipada, sistema de extracción y aseos, así como una terraza exterior de unos 100 metros cuadrados. Asimismo, el pliego técnico pone especial atención en aspectos relacionados con la integración estética y el respeto al valor patrimonial del edificio, protegido urbanísticamente por su singularidad arquitectónica.

El futuro adjudicatario deberá consensuar con La Térmica cualquier elemento de mobiliario, decoración o intervención adicional en el espacio.

El canon anual mínimo de licitación se establece en 10.000 euros, mejorable al alza, y entre los criterios de adjudicación se valorarán tanto la propuesta económica como aspectos relacionados con la calidad del servicio y la oferta gastronómica, incluyendo opciones adaptadas a intolerancias alimentarias y productos específicos como leche vegetal, pan sin gluten o zumo natural.

"La nueva cafetería está concebida como un lugar de convivencia vinculado y en sintonía con la programación cultural y el día a día de La Térmica, pensado tanto para asistentes a actividades y exposiciones como para trabajadores del centro y Diputación, vecinos y visitantes del entorno", han incidido desde la Diputación.

Según han añadido, las empresas licitadoras deberán acreditar solvencia económica y financiera, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y administrativas establecidas en la normativa vigente.

Toda la información relativa a la licitación y presentación de ofertas puede consultarse a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.